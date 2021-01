Ramelow entschuldigt sich: Verniedlichung Merkels war „Akt männlicher Ignoranz“

Anzeige

Erfurt. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat seine Verniedlichung von Kanzlerin Angela Merkel in der Social-Audio-App Clubhouse als „Akt männlicher Ignoranz“ bezeichnet und sich dafür entschuldigt. „Eine kluge Frau hat mir auf @clubhouse_de gerade schlüssig den eigentlichen Fauxpas meiner Clubhaus Plauderei dargelegt und es hat mich überzeugt“, twitterte der Linken-Politiker am Sonntagabend. „Den Namen der Bundeskanzlerin zu verniedlichen war ein Akt männlicher Ignoranz. Dafür meine ehrliche Bitte um Entschuldigung.“

Ramelow soll in einer Talkrunde in der Audio-App in der Nacht zu Samstag die Bundeskanzlerin als „Merkelchen“ bezeichnet haben.

Zudem hatte er in dem Format berichtet, dass er sich bei den oft stundenlangen Ministerpräsidentenkonferenzen, bei denen derzeit Corona-Maßnahmen zwischen Bund und Ländern abgestimmt werden, mit einem Smartphone-Spiel entspannt. Dafür musste er Kritik einstecken.