Raketen nahe US-Botschaft in Bagdad eingeschlagen

Bagdad. In der Nähe der US-Botschaft in Bagdad sind am Dienstag zwei Raketen eingeschlagen, wie aus irakischen Sicherheitskreisen am Dienstag verlautete. Details zu dem Angriff in der schwer befestigten sogenannten Grünen Zone der irakischen Hauptstadt wurden zunächst nicht bekannt.

Kurz zuvor hatte der geschäftsführende US-Verteidigungsminister Christopher Miller bekannt gegeben, dass die USA noch vor dem Ende der Amtszeit von Präsident Donald Trump am 20. Januar weitere Truppen aus Irak und aus Afghanistan abziehen werden.