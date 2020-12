„Querdenker“: Der Staat muss sich wehren

Anzeige

Berlin. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) und seine Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube machen ernst. Sie erklären die Gruppe Querdenken 711 um deren Initiator Michael Ballweg zur „extremistischen Bestrebung“. Und sie begründen das mit deren Nähe zur „Reichsbürger“-Szene. Der Schritt ist heikel, aber richtig.

Heikel ist die Einstufung, weil sich der Verfassungsschutz dem Vorwurf aussetzt, eine heterogene Bewegung zu ächten. Strobl betont zwar, es gebe keinen „Generalverdacht“. Ballweg und andere werden gleichwohl versuchen, einen gegenteiligen Eindruck zu erwecken – vermutlich mit Erfolg. Überdies gelten die „Reichsbürger“ selbst nur zu einem geringen Teil als rechtsextremistisch. Und mit dem Beginn der Impfungen dürfte die Corona-Pandemie langsam, aber sicher vergehen. Damit müsste die Querdenken-Bewegung langsam ihre Basis verlieren. Eigentlich.

Antisemitismus ist offenkundig

Genau an der Stelle freilich ist der springende Punkt. Denn den Initiatoren geht es offenkundig nicht um die Corona-Beschränkungen. Dafür sind die Kontakte zur „Reichsbürger“-Szene ein schlagender Beweis. Der Antisemitismus auf Querdenken-Bühnen in Karlsruhe und Hannover ist außerdem ebenso unübersehbar wie eine wachsende Militanz der Szene, die sich im Sturm auf die Reichstagstreppe in Berlin, in den Übergriffen auf Journalisten und Polizisten in Leipzig sowie in Attacken etwa auf das Robert-Koch-Institut äußerte. Corona ist für diese Menschen nur der Anlass, um die Gesellschaft in Unruhe zu versetzen und den Staat zu diskreditieren.

Dies zeigt sich an der unmenschlichen Tatsache, dass Querdenken angesichts galoppierender Totenzahlen nicht einlenkt, sondern weiter mobilisiert. Das darf der Staat nicht hinnehmen. Er muss das Leben der Verletzlichen schützen. Über sie wird ohnehin viel zu wenig gesprochen.

Keine Rücksicht auf Verletzliche

So begründet das Vorgehen der Verantwortlichen in Baden-Württemberg ist, so klar ist allerdings auch dies: Der Staat hat jenseits der Einstufung von Querdenken als extremistisch die Pflicht, sich um all jene intensiver zu kümmern, die den Rattenfängern hinterherlaufen. Er muss diejenigen unter den Corona-Skeptikern ansprechen, die für eine rationale Ansprache noch erreichbar sind.

So hat Studien zufolge etwa ein Drittel der Deutschen einen Hang zu Verschwörungstheorien. Dieses Drittel wird seine Neigung nach dem Corona-Thema an ein anderes Thema heften. Einer derartigen Entwicklung ist mit dem Verfassungsschutz nicht beizukommen. Sie hat mit gesellschaftlicher Verunsicherung in Zeiten rasender Modernisierung zu tun.

Umgekehrt sollten sich all jene, die die Corona-Beschränkungen begründet für falsch halten, andere Anführer suchen. Niemand hindert sie daran, bei Einhaltung der Hygieneregeln auf die Straße zu gehen. Nein, Deutschland ist in Corona-Zeiten keine Diktatur. Sie wird auch keine werden.