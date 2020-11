“Querdenker”-Bus in Mecklenburg gestoppt - Twitter feiert den Polizeichef

Anzeige

Anzeige

Neustrelitz/Greifswald. Die Promis der “Querdenken”-Bewegung gegen die Corona-Maßnahmen sind seit Wochen auf Demo-Tour durch die Republik, mit zwei bis drei Veranstaltungen pro Tag. Am Dienstag wollten sie in Greifswald und Ludwiglust auftreten. Doch in Mecklenburg-Vorpommern herrscht Einreiseverbot für Touristen - und auch für Demonstranten. So wurde der schwarze Luxusbus mit Bodo Schiffmann, Ralf Ludwig und Samuel Eckert an Bord am Montagabend auf der Bundesstraße 96 nahe Neustrelitz gestoppt.

Was dann passierte, zeigt beispielhaft dem Umgang der “Querdenker” mit dem Staat und seinen Vertretern.

Als erstes kündigte Anwalt Ludwig eine Klage beim Verwaltungsgericht Greifswald an. Diese soll heute entschieden werden, sagte ein Gerichtssprecher dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Parallel dazu schaltete Schiffmann einen Livestream, dem in der Spitze bis zu 80.000 Menschen zuschauten. Sie mobilisierten Anhänger, zum Bus zu kommen. Und als Höhepunkt stellten die “Querdenker” vor ihrem Publikum den herbeigeeilten Polizeichef von Neubrandenburg bloß.

Torsten Rusch heißt der Mann, die Polizeimeldung fasst das Geschehen so zusammen: “Die geltende Rechtslage im Bundesland MV legten die Betroffenen so aus, als wenn diese durch POR (Polizeioberrat) Rusch als Einzelperson erlassen wurde. Die Betroffenen personalisierten das geltende Recht somit in einer Person. Die Betroffenen riefen die Bevölkerung auf, Strafanzeigen sowie Dienstaufsichtsbeschwerden gegen POR Rusch zu erstatten.”

Anzeige

Doch im Livestream schauten nicht nur Schiffmann-Jünger zu, und so erfuhr Rusch auch jede Menge Zuspruch in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter trendete der Hashtag “Ehrenrusch” noch bis in den Dienstag hinein.

Anzeige

Der “Querdenker”-Bus steht weiter in Neustrelitz, die Tour ist zunächst unterbrochen. Wenn die Gerichte das Einreiseverbot bestätigen, soll der Bus bis zur Landesgrenze Richtung Hamburg von der Polizei eskortiert werden.

Gegen den Busfahrer wurden zudem Verfahren wegen mehrfacher Überschreitung der Lenk- und Ruhezeiten eingeleitet.