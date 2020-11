„Querdenken“-Demo: Bankrott für Sachsen, Bankrott für die Vernunft

Anzeige

Leipzig. Die Maßnahmen gegen die zweite Welle des Coronavirus sind hektisch, hilflos und willkürlich. Viele Menschen sind zu Recht wütend. Die einen, weil während der Atempause im Sommer viele Chancen versäumt wurden, sich besser gegen diese Welle zu wappnen. Die anderen, weil sie erneut ihre Existenz gefährdet sehen, Angst haben oder schlicht genug haben vom Ausnahmezustand.

Die Versammlungsfreiheit ist nicht pauschal beschränkt worden, und das ist auch gut so. Doch was am Sonnabend in Leipzig geschehen ist, war ein Fiasko mit Ansage. Es war ein erneutes Lehrstück dafür, wie sich Behörden und Polizei vorführen lassen von Netzwerken, die für nichts Verantwortung übernehmen. Nicht für die Abstände, nicht für die Maskenpflicht, nicht für antisemitische Ausfälle, nicht für Hunderte Hooligans und Neonazis, die an diesen Tag in Leipzig zum ersten Mal seit langer Zeit Stärke demonstrieren konnten.

Die “Querdenker”-Bewegung übernimmt für all das keine Verantwortung. Sie hat viele Anwälte und wenig Skrupel. Und so konnte sie vor dem Oberverwaltungsgericht durchsetzen, in der Innenstadt demonstrieren zu dürfen - auf einem viel zu kleinen Platz. Die Polizei hat lange zugesehen, sich zurückgehalten - und so den “Querdenkern” wie auch den Neonazis einen Erfolg beschert.

Video Tausende "Querdenker" in Leipzig demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen 1:31 min Am Samstag versammelte sich die "Querdenken"-Bewegung in der sächsischen Hauptstadt. Es kam zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstrierenden. © Reuters

Die Stadt Leipzig hat im Vorfeld aus den skandalösen Berliner Fehlern gelernt und die Kundgebung nicht verboten, sondern auf einen ausreichend weitläufigen Platz verlegen wollen. Das Oberverwaltungsgericht Bautzen hat unter falschen Voraussetzungen den “Querdenkern” Recht gegeben. Es hat Vernunft angenommen bei jenen, die gegen die Vernunft rebellieren.

Ein gepackt voller Platz, ein Volksfest in einer Zeit der harten Kontaktbeschränkungen, eine handlungsunfähige oder handlungsunwillige Polizei, Bedrohungen. Der Tag war ein Bankrott für Sachsen und ein Bankrott für die Vernunft.