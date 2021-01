US-Soziologe nach Sturm aufs Kapitol: Putschversuch kommt nicht überraschend

Anzeige

Freiburg, New Haven. Die gewaltsame Stürmung des US-Kapitols durch Anhänger von Präsident Donald Trump kommt für den US-Religionssoziologen Philip Gorski nicht überraschend. „Ich habe von vornherein - schon 2016 - vor einem Putschversuch gewarnt, und der ist am Mittwoch auch eingetreten, wiewohl auch gescheitert“, sagte Gorski dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Versuch sei nur deshalb misslungen, weil Trumps Stil die Führungsgremien des Militärs, der CIA und des FBI befremdet hatte und sie sich nicht auf seine Seite stellten.

Trump-Anhänger waren am Mittwoch in das Kapitol eingedrungen, wo die Abgeordneten des Repräsentantenhauses und des Senats in einer gemeinsamen Sitzung den Wahlsieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl von Anfang November bestätigen sollten. Die Sitzung wurde für mehrere Stunden unterbrochen.

Gorski sieht Mitverantwortung bei Evangelikalen

Gorski, der an der Yale Universität (New Haven) Soziologie lehrt, sieht bei den Unruhen auch eine Mitverantwortung evangelikaler Christen. Bei dieser Gruppierung hätten nationalistische Tendenzen in den letzten Jahren zugenommen. Einige Aufrührer hatten Schilder mit der Aufschrift „Jesus2020“, „Jesus saves“ oder „Nancy Pelosi is Satan“ gezeigt. Außerdem hatten sie vor dem Kapitol ein riesiges Holzkreuz aufgestellt.

„In Trumps Amerika hat der Evangelikalismus zu einer Art Autoritarismus geführt“, sagte der Wissenschaftler. Außerdem gebe es Verbindungen zu bewaffneten Bürgerwehren, den sogenannten Milizen, und zur Verschwörungsbewegung QAnon. Diese gefährliche Radikalisierung sei von vielen unterschätzt worden.

Jetzt müssten vor allen Dingen die einflussreichen, führenden Evangelikalen wie der evangelikale Pastor Franklin Graham und der Präsident der Universität „Southern Baptist Theological Seminary“, Albert Mohler, ihre „Komplizenschaft anerkennen“ und dafür auch Buße tun, forderte Gorski. Sie hatten immer wieder gefordert, Trump mit aller Kraft zu unterstützen.

Auch generell sollten sich die weißen Christen dem verdrängten, aber großen Einfluss der „White Supremacy“, der Vorherrschaft der Weißen, auf ihre Theologie und ihre Kirchen stellen. Sie müssten auch dem systematischen Rassismus in der US-Gesellschaft mit allen Kräften entgegenwirken. Gorski bezweifelt jedoch, dass sie den Mut dazu haben werden. Dies würde bewirken, dass sich viele junge Evangelikale vom Evangelikalismus distanzieren und eine post-evangelikale Bewegung aufbauen.