Myanmar: Weiterer Verbündeter von Suu Kyi verhaftet

Ein ranghohes Mitglied der abgesetzten Regierungspartei in Myanmar ist nach seinem Widerstand gegen die Militärjunta verhaftet worden. Win Htein, ein Verbündeter der abgesetzten De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi, wurde in seinem Zuhause in Rangun in Gewahrsam und in die Hauptstadt Naypyitaw gebracht, wie ein Sprecher der Nationalen Liga für Demokratie, Kyi Toe, am Freitag auf seiner Facebook-Seite mitteilte.

Win Htein hatte öffentlich zu zivilem Ungehorsam aufgerufen, um sich gegen die Machtübernahme durch das Militär vom Montag zu stellen. Der 79-Jährige sagte dem myanmarisch-sprachigen Dienst des Senders BBC Radio am Freitag, dass er wegen des Vorwurfs der Aufruhr in Gewahrsam genommen worden sei. Darauf steht eine Höchststrafe von lebenslanger Haft. „Sie mögen nicht das, worüber ich gesprochen habe“, sagte Win Htein der BBC. „Sie haben Angst vor dem, was ich sage.“

Video Militärputsch in Myanmar: Mit Lärm gegen die Machtergreifung 1:07 min In Myanmar haben Bewohner der Stadt Yangon lautstark auf Kochgeschirr eingeschlagen, um gegen die Machtergreifung des Militärs zu protestieren. © Reuters

Nach Angaben des Unterstützerverbands für politische Gefangene sind im Zusammenhang mit der militärischen Machtübernahme mindestens 133 Behördenvertreter oder Abgeordnete und 14 Aktivisten der Zivilgesellschaft festgenommen worden. Suu Kyi und der abgesetzte Präsident Win Myint werden nach Angaben der Nationalen Liga für Demokratie unter Vorwürfen festgehalten, mit denen sie bis Mitte Februar in Gewahrsam bleiben können.

Das Militär hat sein Vorgehen als legal und verfassungsmäßig beschrieben. Es warf der Regierung von Suu Kyi vor, nicht auf angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl eingegangen zu sein. Die Wahlkommission hatte Vorwürfe der Unregelmäßigkeiten zurückgewiesen.

Das Militär übertrug während eines einjährigen Notstands alle staatlichen Befugnisse an die Junta. Nach dem Ende des Notstands soll eine neue Wahl abgehalten werden.