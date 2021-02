Nach Putsch in Myanmar: Militär sagt Wahlen in einem Jahr zu

Anzeige

Naypyitaw. Das Militär in Myanmar hat nach der Machtübernahme eine neue Wahl zum Ende des einjährigen Notstands zugesagt. Sobald die Wahl abgehalten sei, werde das Militär die Macht an den Sieger übergeben, kündigte es in dem von ihm kontrollierten Fernsehsender Myawaddy am Montag an.

Darin hatte das Militär zuvor erklärt, alle Regierungsaufgaben gingen nun auf Oberbefehlshaber Min Aung Hlaing über. Die nationale Stabilität sei in Gefahr.

Im November hatte die Partei von De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi einen Erdrutschsieg bei der Wahl eingefahren. Die vom Militär unterstützten Oppositionsparteien schnitten schlecht ab.

Suu Kyis Regierung habe versagt, nach der Abstimmung Wahlbetrugsvorwürfen nachzugehen, erklärte das Militär nun. Die Machtübernahme sei durch eine Notstandsregelung in der 2008 geschriebenen Verfassung gedeckt. Diese wurde damals noch unter der Junta herausgegeben.

Suu Kyi an das Volk von Myanmar: Militärputsch nicht hinnehmen

Myanmars festgesetzte faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi forderte unterdessen in einer Erklärung die Bevölkerung auf, den Militärputsch nicht hinzunehmen. Ihre Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) veröffentlichte das einseitige Schriftstück mit Aussagen der Friedensnobelpreisträgerin am Montag auf Facebook.

Die Machtübernahme der Armee zeige keinerlei Respekt für die Corona-Pandemie und ziele nur darauf ab, das Land wieder unter eine Militärdiktatur zu stellen, hieß es. „Die Öffentlichkeit ist dazu aufgerufen, sich dem Militärputsch voll und ganz zu widersetzen und sich entschieden dagegen zu wehren.”

Auf den Straßen der Hauptstadt Naypyidaw und der größten Stadt Yangon patrouillierten Berichten zufolge am Montag Soldaten. Telefonleitungen und das Internet in Naypyidaw wurden zeitweise gekappt. Berichte über gewaltsame Zwischenfälle gab es zunächst nicht. Auf sozialen Netzwerken sagten zahlreiche Bürger der früheren Freiheitsikone Suu Kyi unter Hashtags wie „Wir brauchen Demokratie” und „Ablehnung für das Militär” ihre Unterstützung zu.