Putsch in Mali: Militär lässt Übergangspräsidenten wieder frei

Anzeige

Anzeige

Bamako. Das Militär in Mali hat nach eigenen Angaben Übergangspräsident Bah N’Daw und Übergangsministerpräsident Moctar Ouane freigelassen. Das teilte die Armee am Donnerstag mit. Zuvor hatte ein Berater von Putschführer und Vizepräsident Assimi Goïta gesagt, N’Daw und Ouane seien in Anwesenheit internationaler Vermittler zurückgetreten.

Der UN-Sicherheitsrat deutete an, dass die Rücktritte erzwungen seien. Er forderte die sofortige Wiederaufnahme der zivilen Übergangsregierung und eine Rückkehr des Militärs in seine Kasernen.

Goïta war wieder an die Macht gekommen, indem er N’Daw und Ouane absetzte. Die beiden wurden am Montag verhaftet. Zuvor war ein neues Kabinett ernannt worden, in dem zwei frühere ranghohe Junta-Mitglieder nicht vertreten waren.

N'Daw und Ouane hatten eigentlich die Aufgabe, für 18 Monate eine Übergangsregierung zu führen. Wegen der Zusammensetzung dieser Regierung setzte sie Goïta aber ab. N'Daw entließ in der Gefangenschaft Ouane, bevor er sein Rücktrittsschreiben einreichte, wie aus Militär- und Diplomatenkreisen bekannt wurde.