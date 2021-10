Nach Putsch im Sudan: Antonio Guterres fordert Zurückhaltung von Militär bei Protesten

Anzeige

Rom. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat an das Militär im Sudan appelliert, die für Samstag angekündigten Proteste und Demonstrationen zuzulassen. Die Militärs sollten sich zurückzuhalten, damit es nicht noch mehr Opfer gebe, sagte der Generalsekretär der Vereinten Nationen am Freitag in Rom am Rande des G20-Gipfels. „Den Menschen muss erlaubt werden, zu demonstrieren.“ Nach dem Putsch in dem nordostafrikanischen Land war zum Nationalen Tag des Widerstands aufgerufen worden.

Im Sudan hatte Militärgeneral Abdel Fattah al-Burhan am Montag die Entmachtung der zivilen Regierungsmitglieder und einen Ausnahmezustand verkündet. Der Putsch gegen die Übergangsregierung hatte international für Empörung gesorgt. Guterres verurteilte den Putsch erneut und forderte eine Rückkehr der zivilen Regierung.