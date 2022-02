Satellitenbilder zeigen russische Truppen: 27 Kilometer langer Militärkonvoi nähert sich Kiew

Anzeige

Ein Konvoi russischer Streitkräfte in der Ukraine nähert sich laut einem Bericht der „New York Times“ der Hauptstadt Kiew und ist inzwischen auf eine Länge von 27 Kilometern angewachsen. Die Bewegung der russischen Bodentruppen sei zunächst am Sonntag auf Satellitenbildern des Unternehmens Maxar Technologies entdeckt worden, inzwischen befänden sich die Truppen nur noch rund 32 Kilometer nördlich des strategisch wichtigen Flughafens in Hostomel, heißt es weiter. Von der Stadtgrenze Kiews seien die Fahrzeuge zum Zeitpunkt der Aufnahme nur noch rund 48 Kilometer entfernt gewesen.

„Die Fahrzeugkolonne ist so groß, dass sie nicht vollständig in Satellitenbildern erfasst werden konnte“, schreibt der „New York Times“-Journalist Cliff Levy am Montag bei Twitter.

Der Konvoi sei mittlerweile auf eine Länge von 27 Kilometern ausgedehnt und bestehe aus mehreren Hundert Militärfahrzeugen, die teilweise in Zweier- und Dreierreihen fahren würden, heißt es in dem Bericht weiter. Zwischen den einzelnen Fahrzeugen gebe es allerdings immer wieder Lücken. Die Truppenbewegung sei auch auf Aufnahmen des Radarsatelliten Sentinel-1 zu sehen, berichtet der „New York Times“-Journalist Christoph Koettl.

Es sei unklar, ob der Konvoi direkt das Zentrum von Kiew ansteuere oder sich anderen russischen Truppen anschließen werde, um die ukrainische Hauptstadt einzukesseln.