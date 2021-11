Gespräch zwischen Putin und Lukaschenko zur Lage an der belarussisch-polnischen Grenze

Anzeige

Anzeige

Moskau/Minsk. Der russische Präsident Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko haben die angespannte Situation mit Tausenden Flüchtlingen an der polnischen Grenze besprochen. Lukaschenkos Pressedienst teilte am Dienstag mit, dass die beiden bei einem Telefonat über das „harte Vorgehen der polnischen Seite“ gegen friedliche Menschen gesprochen hätten. „Besondere Besorgnis lösen die Tatsachen einer Verlegung von Streitkräften Polens an die Grenze aus“, ließ Lukaschenko mitteilen.

Lukaschenko steht in der Kritik, die Migranten gezielt nach Belarus einfliegen zu lassen und in die EU durchzuschleusen, um sich für Sanktionen des Westens zu revanchieren. Der Kreml bestätigte, dass es bei dem Gespräch Putins mit Lukaschenko um die Lage an der Grenze gegangen sei. Beide Seiten wollten im Kontakt bleiben, hieß es.

Russland ist besorgt über die Spannung an der belarussisch-polnischen Grenze

Zuvor hatte sich der Kreml besorgt geäußert über die wachsenden Spannungen an der Grenze. Es sei wichtig, dass sich beide Seiten „verantwortungsbewusst“ verhielten. „Wir hoffen, dass dies in keiner Weise eine Form annimmt, die eine Gefahr für unsere Sicherheit werden könnte“, sagte ein Kremlsprecher.

Anzeige

Lukaschenko behauptet immer wieder, es bestehe von Nato-Seite die Gefahr einer militärischen Invasion. Die Nato weist das zurück. Putin, der den als „letzten Diktator Europas“ kritisierten Lukaschenko unterstützt, hatte immer wieder zugesichert, im Fall eines Angriffs aus dem Westen militärischen Beistand zu leisten. Putin und Lukaschenko hatten erst in der vergangenen Woche eine engere Zusammenarbeit für ihren Unionsstaat beschlossen.