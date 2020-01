Putin trennt sich von Medwedew: Das Ende der Treue

Anzeige

Moskau. Einmal hat Wladimir Putin in einem Beitrag für ein literarisches Journal darüber geschrieben, wie schwer es ihm falle, einen Mitarbeiter zu entlassen. Tatsächlich ist der russische Staatschef dafür bekannt, dass er sich nur ungern von den Funktionären und Amtsträgern trennt, die ihn umgeben - vom Bodyguard bis zum Premierminister.

Am Mittwoch aber trennte er sich sehr beiläufig von Regierungschef Dmitri Medwedew, dieser reichte seinen Rücktritt ein. Ausgerechnet Medwedew, der als sein engster Getreuer galt und schon in seinem Vorzimmer saß, als Putin noch Vizebürgermeister von Sankt Petersburg war. Dem er 2008 zwischenzeitlich seinen Posten als Präsident anvertraute, und der diesen Posten 2012 klaglos wieder räumte.

Sicher, Putin hat Medwedew nicht völlig fallengelassen. Aber jetzt bietet er dem alten Freund einen Job als stellvertretender Sicherheitsratschef an, einen Job, den es noch nicht gibt und der ohne Zweifel eine Degradierung darstellt. Und fast noch schlimmer: Er ersetzt ihn durch Michail Mischustin, den Chef der Steuerbehörde. Eine unbekannte und noch blassere Figur als selbst Medwedew es am Ende gewesen ist.

Wladimir Putin bleibt Russlands starker Mann

Putin hat seine Gründe: Die Wirtschaftszahlen hängen seit Jahren durch, ebenso seine Popularitätsrate. Die ist dem russischen Staatschef sehr wichtig, die will er wieder nach oben biegen. Und Putin will Russlands politisches System so umbauen, dass er es weiter kontrolliert, wenn er einmal nicht mehr Staatschef ist.

Eigentlich wäre Medwedew kein schlechter Nachfolger: Blass, aber halbwegs liberal, ein angenehmer Gesprächspartner fürs westliche Publikum. Aber Putin zieht den Oberfinanzbeamten Mischustin vor, solche wie ihn nennen sie in Russland „Technokraten“. Höchst fraglich, ob Medwedews Nachfolger als Premier auch Aussichten haben wird, in vier Jahren Putins Nachfolger als Präsident zu werden.

Klar ist nur eins: Wladimir Putin bleibt Russlands starker Mann.