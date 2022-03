Putin: Sanktionen machen Russland unabhängiger

10.03.2022, Russland, Moskau: Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Poolfoto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, der eine Sitzung mit Regierungsmitgliedern per Telefonkonferenz leitet. Laut Russlands Präsident Wladimir Putin würden die hinsichtlich des Angriffskrieges in der Ukraine verhängten Sanktionen des Westens Russland helfen, unabhängiger und selbstständiger zu werden. Die russische Wirtschaft werde sich „zweifellos an die neue Situation anpassen“, so Putin. Bislang wurde eine Vielzahl an wirtschaftlichen Sanktionen gegenüber Russland verhängt, zuletzt verboten die USA sogar den Import von russischem Öl. © Quelle: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik