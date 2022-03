Putin: Russland liefert weiter Öl und Gas

10.03.2022, Russland, Moskau: Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Poolfoto zeigt Wladimir Putin, Präsident von Russland, der eine Sitzung mit Regierungsmitgliedern per Telefonkonferenz leitet. Nach Angaben des Putins wolle Moskau die Öl- und Gaslieferungen an Europa nicht einstellen. „Wir erfüllen alle unsere Verpflichtungen im Bereich der Energieversorgung.“, sagte der Staatschef am Donnerstag bei einer Regierungssitzung. Zuvor hatte Putin mit Hinblick auf die westlichen Sanktionen gegen Russland gedroht, die Gas-Versorgung über Nord Stream 1 abzustellen. © Quelle: Mikhail Klimentyev/Pool Sputnik