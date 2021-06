Treffen zwischen Putin und Biden endet früher als geplant

Anzeige

Genf. Etwas rascher als geplant haben US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin nach Angaben des Weißen Hauses ihr mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen beendet. Auf der Agenda des Gesprächs standen am Mittwoch unter anderem Rüstungskontrolle, eine Kooperation in Konfliktgebieten, die Corona-Pandemie und der Klimawandel.

Zunächst gab es ein etwa eineinhalbstündiges Treffen im kleinen Kreis, bei dem außer den Präsidenten lediglich US-Außenminister Antony Blinken und sein russischer Kollege Sergej Lawrow plus je ein Dolmetscher anwesend waren. Nach einer Pause wurde das Treffen unter Einbeziehung von ranghohen Beratern jeder Seite für etwa 65 Minuten fortgesetzt.

Video Erste Begegnung seit Amtsantritt von Biden: US-Präsident trifft Putin in Genf 1:29 min Die Präsidenten Biden und Putin sind in Genf zum Gipfeltreffen eingetroffen. Das erste Treffen der beiden Staatschefs wurde mit Spannungen erwartet. © Reuters

Beide Seiten verbrachten damit weniger als drei Stunden miteinander. Vorab war von vier bis fünf Stunden die Rede gewesen. Nach dem Ende des Treffens hielt Putin eine eigene Pressekonferenz ab.

„Unsere Einschätzung zu vielen Themen unterscheidet sich, aber nach meiner Ansicht haben beiden Seiten den Wunsch gezeigt, einander zu verstehen und nach Wegen zu suchen, sich anzunähern“, sagte Putin. Während der Gespräche sei keine Feindseligkeit zu spüren gewesen. Biden wollte danach vor die Journalisten treten

Begrüßung mit ernster Miene und Handschlag

Die beiden Männer wurden am Mittwoch in Genf vom Schweizer Präsidenten Guy Parmelin empfangen und begrüßten sich vor zahlreichen Kameras mit ernster Miene und einem Handschlag. Putin dankte Biden, weil dieser trotz seiner zahlreichen Verpflichtungen die lange Reise auf sich genommen habe.

Er hoffe auf ein produktives Treffen, erklärte der russische Präsident. Er betonte, in den russisch-amerikanischen Beziehungen hätten sich „viele Fragen angesammelt, die eine Diskussion auf höchster Ebene erfordern“.

Biden, der mit Putin in der Vergangenheit telefonischen Kontakt hatte, sagte, ein persönliches Treffen sei von Vorteil. Parmelin wünschte den Gipfelteilnehmern einen „fruchtbaren Dialog“.

Russland warnte vor überhöhten Erwartungen

Als Putin am Mittwoch am Tagungsort in der Villa La Grange eintraf, hatten Hunderte Polizisten und Soldaten viele Hauptstraßen der Stadt abgeriegelt. Streifendienste führten Spürhunde mit sich. Schaulustige, die einen Blick auf den Konvoi Putins erhaschen wollten, waren von Stacheldraht und tragbaren Metallzäunen umgeben.

Hubschrauber flogen über Genf, Patrouillenboote der Polizei zogen auf dem Genfer See ihre Kreise. Wenig später traf Biden an der Villa ein.

Ein Sprecher des russischen Präsidenten warnte vor überhöhten Erwartungen an das Gipfeltreffen. Die Gespräche würden nicht einfach und wahrscheinlich keine Durchbrüche bringen, sagte Dmitri Peskow wenige Stunden vor der Zusammenkunft. Die Themen auf der Agenda beschrieb er als höchst problematisch.

Auch Biden dämpfte die Erwartungen

Ein historischer Tag werde es nicht werden, dafür sei die Lage der russisch-amerikanischen Beziehungen zu schwierig. „Die Tatsache, dass die beiden Präsidenten zugestimmt haben, sich zu treffen und endlich offen über die Probleme zu sprechen, ist jedoch bereits ein Erfolg.“

Biden dämpfte bereits zuvor die Erwartungen. Es wäre schon ein bedeutender Schritt, wenn die USA und Russland in der Lage wären, Stabilität und Berechenbarkeit in ihrer Beziehung herzustellen, erklärte der US-Präsident. Aus ranghohen Regierungskreisen verlautete, Biden hoffe, Übereinstimmungen mit Putin zu finden. Dazu gehöre es, dass die Botschafter beider Länder nach Washington und Moskau zurückkehren könnten.

Für den US-Präsidenten war es das erste direkte Treffen mit dem Kremlchef seit zehn Jahren. Bei ihrer letzten Begegnung im März 2011 war Putin Ministerpräsident, Biden diente als Vizepräsident unter Barack Obama. Seitdem hat Biden den Kremlchef als „Killer“ und als „würdigen Gegner“ bezeichnet.