Prozessauftakt: Anklage gegen mutmaßlichen Tiergarten-Mörder verlesen

Berlin. In dem mit Spannung erwarteten Prozess um den sogenannten Tiergartenmord ist am Mittwoch vor dem Berliner Kammergericht die Anklage verlesen worden. Die Bundesanwaltschaft warf einem 55-jährigen Russen vor, im August 2019 mit einer Schalldämpfer-Pistole in einem Berliner Park einen 40 Jahre alten Georgier tschetschenischer Abstammung erschossen zu haben.

Staatliche Stellen der Russischen Förderation hätten ihm den Auftrag erteilt, “das Opfer zu liquidieren”, sagte Bundesanwalt Ronald Georg. Die Tat sei “heimtückisch oder aus Habgier oder aus anderen niedrigen Beweggründen” geschehen.

Der Angeklagte habe für seine Einreise nach Deutschland in Russland einen Reisepass mit einem falschen Namen erhalten. Damit habe er ein Visum für den Schengen-Raum beantragt. Von Moskau sei er im August 2019 nach Paris und weiter nach Warschau geflogen und dann nach Berlin gereist, so der Bundesanwalt.

In Berlin habe er sich auf einem Fahrrad dem ahnungsloses Opfer von hinten genähert und ihm mit einer Glock-Pistole mit Schalldämpfer seitlich in den Oberkörper geschossen. Danach habe er dem auf den Boden gestürzten Opfer zweimal in den Kopf geschossen. Bei der anschließenden Flucht sei er beobachtet und gefasst worden.

Zeugenbefragungen am Donnerstag

Im Prozess wurde für den Angeklagten alles Gesprochene von zwei Dolmetschern ins Russische übersetzt. Unklar sei, wie der Mann wirklich heiße, sagte der Richter. Es gebe einen Namen, den der Angeklagte angebe. Die Staatsanwaltschaft gehe davon aus, dass er in Wirklichkeit anders heiße. Der Richter kündigte an, ihn mit “Herr Angeklagter” anzusprechen.

Nach knapp einer Stunde endete der erste Verhandlungstag. Am Donnerstag sollten Zeugen der Tat befragt werden.

Der Prozess wurde begleitet von starken Sicherheitsvorkehrungen. Verhandelt wird im Hochsicherheitssaal 700 des Kriminalgerichts in Berlin-Moabit. Aus Sicherheitsgründen tagt das Kammergericht dort. Der mutmaßliche Mörder sitzt in Untersuchungshaft an einem geheimen Ort.