Experte im Halle-Prozess: Synagoge hätte besser geschützt sein müssen

Magdeburg. Der Staat hätte die Synagoge von Halle nach Einschätzung eines Experten für Antisemitismus besser vor dem Anschlag im Herbst 2019 schützen müssen. „Aus unserer Sicht hätten die Behörden den unzureichenden Schutz kennen müssen“, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (Rias), Benjamin Steinitz, am Dienstag.

Er äußerte sich im Prozess um das rechtsterroristische und antisemitische Attentat, weswegen sich derzeit ein 28-Jähriger vor dem Oberlandesgericht (OLG) Naumburg verantworten muss.

Polizei, Landeskriminalamt (LKA) und Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) hatten nach dem Anschlag mehrfach gesagt, dass sie keinerlei Hinweise auf den Anschlag und eine veränderte Sicherheitslage der Synagoge gehabt hätten. Laut Steinitz weichen die Sicherheitseinschätzungen der Behörden für jüdische Einrichtungen oft von denen der betroffenen Gemeinden ab.

Video Gedenktag 9. Oktober: Halle hält inne 2:05 min Ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag in Halle am jüdischen Feiertag Jom Kippur wurde am Freitag der Opfer gedacht. © Reuters

Rias untersucht und dokumentiert in Deutschland antisemitische Angriffe. Etwa 79 Prozent der Jüdinnen und Juden in Deutschland hätten schon solche Attacken erlebt, die wenigsten würden allerdings angezeigt. Antisemitismus präge den Alltag der meisten Juden in Deutschland, sagte Steinitz.

Plan des Angeklagten konterkariert

Der Politologe lobte, dass das Gericht im Verfahren die Überlebenden aus der Synagoge so ausführlich zu Wort kommen ließ. Das habe den Plan des Angeklagten, seine Botschaften im Prozess zu transportieren, konterkariert und „erhebliche Solidarisierungsprozesse auch außerhalb des Gerichtssaals“ angestoßen“. Das habe den Betroffenen geholfen.

Am 9. Oktober 2019 hatte ein Terrorist versucht, 51 Menschen zu töten, die in der Synagoge von Halle den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur feierten. Er scheiterte an der massiven Tür, erschoss daraufhin eine Passantin, später noch einen jungen Mann in einem Döner-Imbiss und verletzte weitere Menschen.

Der 28-jährige Deutsche Stephan B. hat die Taten gestanden und mit antisemitischen, rassistischen Verschwörungstheorien begründet. Seit Juli läuft vor dem OLG Naumburg der Prozess, der aus Platzgründen in Magdeburg stattfindet.