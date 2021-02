Prozess gegen Mesale Tolu in der Türkei einmal mehr vertagt

Anzeige

Franfurt a.M., Istanbul. Der Prozess gegen die deutsche Journalistin Mesale Tolu in der Türkei ist am Donnerstag erneut vertagt worden. Die Verhandlung solle nun am 16. und 17. September fortgesetzt werden, sagte Tolu dem Evangelischen Pressedienst (epd). Dann sei möglicherweise das Schlussplädoyer der Staatsanwaltschaft mit der Strafmaßforderung zu erwarten. Der aus Ulm stammenden 37-Jährigen werden „Terrorpropaganda“ und „Mitgliedschaft in einer Terrororganisation“ vorgeworfen. Bei einer Verurteilung droht ihr eine Haftstrafe bis zu 25 Jahren. Mit ihr sind ihr Ehemann Suat Corlu und mehr als 20 weitere Menschen angeklagt.

Tolu, die nicht an der Anhörung in Istanbul teilnahm, sprach von einer großen Belastung aufgrund des seit sieben Monaten immer wieder vertagten Prozesses. Anträge ihrer Anwälte mit Nachfragen zum Verfahren habe das Gericht am Donnerstag abgelehnt: „Uns wird keine Möglichkeit gegeben, die Vorwürfe zu entkräften.“ In der Türkei herrsche nach wie vor eine „Willkürjustiz, die Urteile nur so fällt wie von der Regierung gefordert“. Das betreffe nicht nur sie, sondern generell alle Regierungskritiker und Oppositionellen, betonte Tolu.

Tolu war mehr als sieben Monate in Haft

Die Journalistin kurdischer Herkunft war Ende April 2017 in Istanbul festgenommen worden und anschließend mehr als sieben Monate in Haft. Sie hatte in Istanbul unter anderen für die Nachrichtenagentur Etha gearbeitet. Der Prozess gegen sie begann im Oktober 2017, rund zwei Monate später wurde Tolu unter Auflagen aus der Untersuchungshaft entlassen. Im August 2018 durfte sie nach Aufhebung der Ausreisesperre in ihre Heimat Deutschland zurückkehren.

Nach Angaben der Organisation „Reporter ohne Grenzen“ sind in der Türkei aktuell mindestens 13 Journalistinnen und Journalisten wegen ihrer Arbeit inhaftiert. Auf der Rangliste der Pressefreiheit steht das Land auf Platz 154 von 180 Staaten.