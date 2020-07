Prozess gegen Halle-Attentäter Stephan B.: Nebenkläger bezweifeln Unwissenheit des Täterumfelds

Anzeige

Anzeige

Magdeburg. Beim Prozess zum rechtsterroristischen Anschlag in Halle bezweifeln mehrere Anwälte der Nebenklage, dass sich der Angeklagte, wie er behauptet, allein und ohne Wissen seines Umfelds radikalisiert hat. Eine Anwältin zitierte am Dienstag in der Verhandlung etwa antisemitische Aussagen der Mutter des Angeklagten.

In den Ausführungen nimmt die Mutter ihren Sohn außerdem in Schutz. Die zitierten Aussagen deuteten darauf hin, dass die Mutter den gleichen rassistischen Verschwörungstheorien glaubt wie der Angeklagte. Der Angeklagte sagte, seine Mutter hätte besagte Aussagen unter dem Einfluss von Alkohol und Tabletten getätigt.

Video Attentäter von Halle vor Gericht 1:52 min Neun Monate nach dem antisemitischen Anschlag von Halle hat der Prozess gegen Stephan B. begonnen. © Reuters

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Mehrere Anwälte zitieren Umfeld

Dieselbe Anwältin verlas ein Zitat der Schwester des Angeklagten. Diese sagte demnach, dass der Angeklagte Ausländer und besonders Juden hasse. Andere Anwälte zitierten ehemalige Mitschüler und Bekannte, die dem Angeklagten ebenfalls rassistische Äußerungen zuschrieben. Bisher hatte der Angeklagte stets angegeben, seine Überzeugungen für sich behalten zu haben, unter anderem weil man seiner Meinung nach in Deutschland nicht frei darüber sprechen könne.

Der Prozess gegen den Sachsen-Anhalter Stephan Balliet vor dem Oberlandesgericht Naumburg läuft seit vergangenem Dienstag. Wegen des großen öffentlichen Interesses und aus Sicherheitsgründen erfolgt die Verhandlung im größten Verhandlungssaal Sachsen-Anhalts im Landgericht Magdeburg. Die Bundesanwaltschaft wirft Balliet 13 Straftaten vor, darunter Mord und versuchten Mord.

Zwei Todesopfer

Der 28 Jahre alte Angeklagte hatte vorige Woche eingeräumt, am 9. Oktober 2019 schwer bewaffnet versucht zu haben, in der Synagoge von Halle ein Massaker anzurichten. In dem Gotteshaus feierten zu dem Zeitpunkt 52 Menschen den höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur. Nachdem er nicht in die Synagoge gelangt war, erschoss er eine zufällig vorbeikommende 40 Jahre alte Passantin und später einen 20-Jährigen in einem Dönerimbiss.