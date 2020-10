Homosexuelle kapern auf Twitter Hashtag der rechtsextremen Gruppe Proud Boys

Anzeige

Washington. LGBT-Aktivisten haben auf Twitter den Hashtag der rechtsextremen Gruppe Proud Boys gekapert, um dem Namen eine neue Bedeutung zu verleihen. Nutzer aus aller Welt teilten Fotos von sich küssenden Männern und glücklich wirkenden Homosexuellen.

Schauspieler George Takei, Darsteller von “Raumschiff Enterprise", scheint den Trend initiiert zu haben. “Was, wenn homosexuelle Männer Bilder von sich selbst posten, auf denen sie sich küssen oder andere schwule Dinge zeigen und das mit #ProudBoys taggen?”, fragte er in einem Tweet – Hunderttausende Nutzer folgten ihm.

Auch die Moderatoren Dunja Hayali und Jörg Kachelmann teilten Beiträge mit dem Hashtag #ProudBoys

Trump sprach Proud Boys bei TV-Duell an

Die Proud Boys sind eine rein männliche, rechtsextreme und homophobe Gruppe in den USA. Sie gelten als starke Unterstützer des US-Präsidenten.

Der Name der Gruppe ging seit dem TV-Duell zwischen Trump und Herausforderer Joe Biden durch die Schlagzeilen. Als Trump nach seiner Position gegenüber einer “weißen Vorherrschaft” gefragt wurde, antwortete er: “Proud Boys, haltet euch zurück und bereit (Proud Boys, stand back and stand by)."

Später behauptete er, die Gruppe nicht wirklich zu kennen. Medienberichten zufolge hatte seine Aussage im TV-Duell dennoch für Begeisterung unter den Anhängern gesorgt.