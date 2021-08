Proteste vor Bank in Kabul: Menschen fordern Auszahlung ihrer Gehälter

Anzeige

Kabul. Vor der New Kabul Bank haben am Samstag hunderte Afghanen protestiert, darunter viele öffentliche Bedienstete. Sie forderten die Auszahlung ihrer Gehälter, die sie nach eigenen Angaben seit drei bis sechs Monaten nicht erhalten haben. Obwohl die Banken vor drei Tagen wieder öffneten, habe niemand Bargeld abheben können, erklärten die Demonstranten.

Geldautomaten sind weiter in Betrieb, geben aber pro Tag umgerechnet nur jeweils etwa 170 Euro aus. Deshalb bilden sich vor den Automaten langen Schlangen.

Die Welternährungsorganisation der UN warnte am Samstag, eine sich verschlimmernde Dürre bedrohe in Afghanistan den Lebensunterhalt von mehr als sieben Millionen Menschen. Zu der „schweren Dürre“ kämen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie hinzu und die Folgen des andauernden Konflikts, der zu zahlreichen Binnenvertriebenen führe, erklärte die FAO mit Sitz in Rom.

Schlechte Wirtschaftliche Lage: Ein Druckmittel für den Westen?

Die wirtschaftlich prekäre Lage könnte westlichen Staaten ein Druckmittel eröffnen, um die Taliban zur Bildung einer inklusiven Regierung zu drängen und Menschen auch nach dem Abzug aller US-Truppen am 31. August weiterhin eine Ausreise zu ermöglichen.

Internationale Hilfe machte etwa 75 Prozent des Haushalts der von den Taliban vertriebenen, vom Westen unterstützten Regierung aus. Auf die Devisenreserven des Landes in Höhe von neun Milliarden Dollar haben die Taliban weitgehend keinen Zugriff, das meiste davon liegt bei der US-Zentralbank. Und auch der Internationale Währungsfonds hat die Überweisung von rund 450 Millionen Dollar auf Eis gelegt.