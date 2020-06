Proteste in den USA: Angriff auf Polizisten in New York

Anzeige

Anzeige

New York. Während einer nächtlichen Ausgangssperre sind im New Yorker Stadtteil Brooklyn drei Polizisten verletzt und ein mutmaßlicher Angreifer von der Polizei angeschossen worden. Nach Polizeiangaben wurde ein Beamter, der auf einer Patrouille gegen Plünderungen im Einsatz war, von einem Mann von hinten angegriffen und erlitt Stichverletzungen im Nacken. Dabei sei ein Gerangel entstanden, in dessen Verlauf der Angreifer angeschossen wurde und zwei weitere Polizisten Schussverletzungen an den Händen erlitten.

Polizeichef Dermot Shea sagte, mit einer vollständigen Genesung der drei Polizisten werde gerechnet. Der Angreifer sei von mehreren Kugeln getroffen worden, sein Zustand sei kritisch. Es scheine sich um einen feigen, unprovozierten Angriff auf einen wehrlosen Polizisten gehandelt zu haben, sagte Shea und verwies darauf, dass es bereits in den vergangenen Tagen zu mehreren Angriffen auf Sicherheitskräfte gekommen sei.

Video RND-Videoschalte: “So was hat New York noch nie erlebt” 9:08 min Sebastian Moll, freier Journalist in New York, spricht mit RND-Hauptstadtkorrespondentin Marina Kormbaki über die heftigen Proteste in der Metropole. © RND

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Bürgermeister de Blasio lobt Beamten

Der Zwischenfall ereignete sich am Mittwoch kurz vor Mitternacht. In New York galt ab 20 Uhr eine Ausgangssperre. Sie war wegen der teils gewaltsamen Proteste gegen rassistische Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in Minnesota verhängt worden. Ein Anwohner der Gegend, in der sich der Zwischenfall in Brooklyn ereignete, sagte, zu dem Zeitpunkt habe es dort keine Proteste gegeben.

Bürgermeister Bill de Blasio zeigte sich mit Polizeichef Shea vor dem Krankenhaus, in dem die Polizisten behandelt wurden, und sprach von einer “sehr harten Nacht”. Er lobte die Beamten für ihren Mut.