Proteste in Belarus: Bundesregierung solidarisiert sich mit Demonstranten

Anzeige

Anzeige

Berlin. Die Bundesregierung hat die Demonstrationen gegen den autoritär herrschenden Präsidenten Alexander Lukaschenko in Belarus mit ungewöhnlich deutlichen Worten unterstützt. “Die Bundesregierung steht fest an der Seite der Menschen in Belarus in ihrem Wunsch nach Frieden, nach demokratischer Teilhabe und nach politischen Veränderungen”, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin.

“Der Mut der vielen Tausenden von Menschen ist wirklich beeindruckend. Sie lassen sich von der anhaltenden Repression von Herrn Lukaschenko und seinen Sondereinheiten auch drei Wochen nach den Präsidentschaftswahlen nicht einschüchtern.”

Medienvertreter “willkürlich” festgenommen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Es sei höchste Zeit, dass Lukaschenko “die Realitäten im Land anerkennt”. Es bedürfe eines offenen Dialogs zwischen der Staatsführung, den Kräften der Opposition und der gesamten belarussischen Gesellschaft. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa stehe für einen solchen Dialog als Vermittler bereit.

Video Belarus entzieht ausländischen Journalisten Akkreditierung 1:28 min Betroffen war neben der BBC auch die Nachrichtenagentur Reuters sowie Mitglieder des ARD-Studios Moskau. © Reuters

Das Auswärtige Amt bestellte für Montag den belarussischen Botschafter ein, um gegen das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Belarus gegen Journalisten – darunter auch Deutsche – zu protestieren. Es seien am Freitag und Samstag eine ganze Reihe von Medienvertretern “willkürlich und ohne jede Rechtsgrundlage festgesetzt” worden, sagte der stellvertretende Sprecher des Ministeriums, Christopher Burger.

Die belarussische Oppositionelle Swetlana Tichanowskaja will derweil Anfang September auch vor dem UN-Sicherheitsrat und vor dem Europarat um Unterstützung für einen friedlichen Machtwechsel in ihrem Land werben. Das teilte ihr Stab am Montag in Minsk mit. Am 4. September werde sie sich bei einer Sitzung des Gremiums der Vereinten Nationen und am 8. September vor der Parlamentarischen Versammlung des Europarates äußern, hieß es.

Anzeige

Die 37-Jährige erhebt nach der umstrittenen Präsidentenwahl vom 9. August Anspruch auf den Sieg. Sie fordert die Freilassung aller politischen Gefangenen, den Rücktritt von Staatschef Alexander Lukaschenkos sowie faire und freie Neuwahlen.

Anzeige

Die EU hatte die wegen grober Fälschung der Ergebnisse kritisierte Wahl nicht anerkannt. Lukaschenko ließ sich während der größten Krise des Landes zum sechsten Mal in Folge zum Sieger erklären - immerhin mit 80,1 Prozent der Stimmen. Russland und China gratulierten dem 66-Jährigen zum Sieg. Tichanowskaja hatte zuletzt mitgeteilt, dass von russischer Seite noch niemand Kontakt mit ihr gesucht habe. Sie sei aber bereit zu Gesprächen auch mit Kremlchef Wladimir Putin, sagte sie.

Lösung ohne Einmischung von außen

Von ihrem Exil im EU-Land Litauen aus hatte Tichanowskaja zuletzt nach Darstellung ihres Stabs sieben Gespräche mit Staats- und Regierungschefs sowie zehn Telefonate mit Außenministern, darunter aus Frankreich und Kanada. Bei einer Videoschalte mit dem Europaparlament bedankte sie sich am 25. August für die internationale Solidarität.

Zugleich machte Tichanowskaja deutlich, dass die innenpolitische Krise in ihrem Land ohne Einmischung von außen gelöst werden müsse. Sie dürfe sich nicht zum geopolitischen Konflikt zwischen Russland und dem Westen hochschaukeln, mahnte sie. Ziel sei Wandel durch Dialog.

Für den Beginn solcher Verhandlungen könne aber internationale Hilfe nötig sein, meinte sie. Zudem gebe es viele internationale Angebote, den Aufbau der Wirtschaft finanziell zu unterstützen.