Protest vor UN-Flüchtlingshilfswerk: Afghanen fordern Umsiedlung

Jakarta. Hunderte afghanische Flüchtlinge und Asylbewerber haben vor dem Büro des UN-Flüchtlingshilfswerks in Jakarta für eine schnellere Umsiedlung protestiert. Auf großen Protestbannern stand am Montag „Unsere Familien sind in Gefahr“ und „Siedeln Sie Flüchtlinge um und Retten Sie Leben“. Auch Kinder von Asylsuchenden nahmen an der Kundgebung teil.

Die 31-jährige Bibi Rahima Farhangdost erklärte, dass sie ihren Job als Lehrerin in der afghanischen Provinz Ghasni aufgegeben habe, nachdem die Taliban gefordert hätten, dass sie nicht außerhalb ihres Zuhauses arbeite.

Seit 2016 keine Arbeit

Sie sei 2014 in Indonesien angekommen und habe 2016 vom Flüchtlingshilfswerk eine Flüchtlingskarte bekommen. Seitdem sei aber nichts mehr bezüglich ihrer Umsiedlung unternommen worden. „Ich bleibe nur zu Hause, weil ich hier nicht arbeiten kann“, sagte Farhangdost. „Ich fühle mich enttäuscht.“

Indonesien erlaubt Asylbewerbern nicht, dort zu arbeiten. Sie dürfen auch nicht Schulen und öffentliche Krankenhäuser nutzen. Viele Asylbewerber sind nach Indonesien gekommen, um von dort per Boot nach Australien zu gelangen. Die australische Regierung schickt seit 2013 Boote mit Flüchtlingen zurück in indonesische Gewässer.