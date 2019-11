Protest auf Urlaubsinsel: Samos’ Bürgermeister gegen Abschiebelager

Anzeige

Athen. Einen Tag nach der Ankündigung der Regierung in Athen, die überfüllten Registrierlager auf den Inseln im Osten der Ägäis zu schließen und dafür neue geschlossene Abschiebelager für mehr als 5000 Migranten zu bauen, hat der Bürgermeister der Insel Samos Widerstand angekündigt. "Es kann nicht sein, dass wir hier eine ganze Stadt mit Migranten haben", sagte Georgios Stantzos der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. Falls die Regierung in Athen auf den Plänen bestehe, wolle er zurücktreten.

Stantzos hatte sich ursprünglich für die neuen Maßnahmen Athens ausgesprochen - allerdings unter anderen Vorzeichen, wie er jetzt klarstellte. "Die Rede war nicht von einem Lager mit 5000 und mehr Migranten." Ursprünglich habe ihm die Regierung in Athen gesagt, es solle lediglich ein Lager mit bis zu 1200 Plätzen entstehen.

Neue Zentren auch auf Lesbos und Chios

Neben dem neuen Lager auf Samos sollen auch auf Lesbos und Chios neue Zentren gebaut werden - für jene Migranten, die keine Aussicht auf Asyl haben und zügig zurück in ihre Herkunftsländer geschickt werden sollen. Die Bürgermeister der Inseln befürchten jedoch, dass dieser Prozess nicht schnell genug voran kommt, während weiterhin Tag für Tag Migranten illegal von der Türkei aus übersetzen. Allein von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen gab es auf den Inseln nach Angaben des griechischen Staatsradios (ERT) rund 600 Neuankünfte.

RND/dpa