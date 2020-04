“Propaganda für Sex”: Polen will Sexualkunde strafbar machen

Anzeige

Anzeige

Warschau. In Polen drohen künftig rechtliche Hindernisse für Sexualkunde. Das Parlament in Warschau stimmte am Donnerstag in erster Lesung für einem umstrittenen Gesetzentwurf, den die Bürgerinitiative “Stoppt Pädophilie” eingebracht hatte. Die Novelle sieht eine Ergänzung des Strafrechts vor: Wer als Erzieher, Pfleger oder Lehrer “Geschlechtsverkehr oder andere sexuelle Handlungen durch Minderjährige propagiert oder lobt”, muss demnach mit drei Jahren Gefängnis rechnen. Gegner der PiS befürchten, das Gesetz könne so ausgelegt werden, dass Sexualaufklärung strafrechtlich verfolgt wird.

In einer Parlamentsdebatte hatten Vertreter der Opposition am Mittwoch den Entwurf heftig kritisiert. “Was in den Schulen anderer Länder Bestandteil des Lehrplans ist, soll hier unter Strafe gestellt werden”, sagte die Abgeordnete Paulina Matysiak vom Linksbündnis Lewica. Das Gesetzesprojekt muss nun noch in den Ausschüssen behandelt werden, bevor es dem Parlament erneut vorgelegt wird.

Verschärfung des strengen Abtreibungsrechts gebilligt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Parlament billigte zudem eine Verschärfung des bereits jetzt strengen Abtreibungsrechts in Polen. Die Abgeordneten der nationalkonservativen Regierungspartei PiS, der rechten Konfederacja sowie Teile der konservativen Bauernpartei stimmten für einen Gesetzentwurf, den die Pro-Life-Organisation “Stiftung Leben und Familie” ins Parlament eingebracht hatte. Die Novelle sieht vor, die Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch wegen Missbildungen oder unheilbarer Krankheit des Kindes zu streichen.

Polen hat bereits eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Derzeit ist ein Abbruch legal, wenn die Schwangerschaft das Leben oder die Gesundheit der Mutter gefährdet, wenn sie Ergebnis einer Vergewaltigung ist oder wenn das Ungeborene schwere Fehlbildungen aufweist. Anfang der Woche hatten landesweit viele Frauen gegen eine weitere Verschärfung protestiert.

Der umstrittene Gesetzentwurf soll nun ebenfalls in den Ausschüssen bearbeitet werden, bevor er dem Parlament zur zweiten Lesung vorlegt wird.

RND/dpa