Prognosen: Netanjahus Likud-Partei stärkste Kraft bei Wahl in Israel

Tel Aviv. Die rechtskonservative Likud-Partei von Benjamin Netanjahu ist laut TV-Prognosen bei der Wahl in Israel stärkste Kraft geworden. Demnach kam der Likud am Montag auf 36 bis 37 Mandate, das Mitte-Bündnis Blau-Weiß des Herausforderers Benny Ganz wurde mit 32 bis 33 Mandaten nur zweitstärkste Kraft.

Es blieb jedoch zunächst offen, ob Netanjahu mit seinem rechts-religiösen Lager auch eine Regierungsmehrheit erreichen wird. Die Nachwahlbefragungen der wichtigsten Fernsehsender des Landes prognostizierten für Netanjahus Likud-Partei und die mit ihr verbündeten religiösen und nationalistischen Parteien 60 der 120 Sitze im Parlament. Ihnen fehlte danach also ein Sitz zur absoluten Mehrheit. Das Mitte-Links-Lager erhielt 52 bis 54 Mandate.

Sollte sich diese Prognose bestätigen, bliebe das politische Patt in Israel bestehen, das es schon nach den beiden vorangegangenen Wahlen gab. Nachwahlbefragungen sind in Israel oft ungenau und weichen vom Endergebnis ab. Offizielle Resultate wurden für den Verlauf der Nacht erwartet.

Königsmacher dürfte Avigdor Lieberman werden

Das rechte Lager besteht aus Netanjahus konservativem Likud, dem Jamina-Parteienblock von Verteidigungsminister Naftali Bennett und den strengreligiösen Parteien. Die rechtsextreme Ozma Jehudit (Jüdische Kraft) scheiterte an der Sperrklausel von 3,25 Prozent.

Zum Mitte-Links-Lager wird neben Gantz' Bündnis Blau-Weiß, der linksliberalen Liste von Arbeitspartei, Merez und Gescher auch die Vereinigte Arabische Liste gezählt. Allerdings gelten die arabischen Parteien nicht als potenzielle Koalitionspartner.

Der ultrarechte Ex-Verteidigungsminister Avigdor Lieberman wurde auch bei dieser Wahl als Königsmacher gesehen. Seine Partei Israel Beitenu (Unser Haus Israel) erhielt den Prognosen zufolge sechs bis acht Mandate. Lieberman hatte Netanjahu nach einer Wahl im April vergangenen Jahres seine Unterstützung entzogen. Hintergrund ist ein Streit mit Netanjahus strengreligiösen Bündnispartnern über die Wehrpflicht auch für ultra-orthodoxe Männer.

Höhere Wahlbeteiligung

In Israel wurde am Montag nach einer schon länger andauernden politischen Pattsituation zum dritten Mal binnen eines Jahres gewählt. Bei der vergangenen Parlamentswahl hatte das Blau-Weiß-Bündnis knapp vor der Likud-Partei gelegen, war mit 33 von 120 Mandaten stärkste Kraft geworden. Der Likud kam auf 32 Mandate. Netanjahu erhielt allerdings 55 Empfehlungen von Abgeordneten für das Amt des Ministerpräsidenten, Gantz eine Stimme weniger. Beide konnten jedoch keine Koalition schmieden.

Ersten Prognosen am Nachmittag zufolge lag die Wahlbeteiligung trotz des Coronavirus’ höher als zuletzt. Umfragen im Vorfeld der Wahl ließen dennoch ein ähnlich enges Ergebnis wie bei den vergangenen Wahlen vermuten. Nach Angaben des Zentralen Wahlkomitees lag die Wahlbeteiligung am Montag um 20.00 Uhr (19.00 Uhr deutscher Zeit) bei 65,5 Prozent, fast zwei Prozentpunkte mehr als zur selben Zeit bei der vorherigen Wahl im September. Dies ist die höchste Wahlbeteiligung seit 21 Jahren zu diesem Zeitpunkt.

Am Vormittag hatten die beiden Spitzenkandidaten die Bürger zu einer regen Beteiligung aufgefordert. "Dies ist ein wichtiges demokratisches Recht, auf das wir stolz sein müssen", sagte Netanjahu bei der Stimmabgabe in Jerusalem.

Besonders geschützte “Wahlzelte”

In mehreren Städten wurden besonders geschützte "Wahlzelte" für Israelis aufgestellt, die sich wegen des neuartigen Coronavirus in häuslicher Quarantäne befinden. In der Stadt Cholon bei Tel Aviv musste am Morgen die Polizei anrücken, weil Anwohner die Eröffnung eines solchen Zeltes blockiert hatten. Das israelische Gesundheitsministerium teilte mit, insgesamt seien mittlerweile zwölf Personen im Land mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 5600 Israelis befinden sich nach offiziellen Angaben in häuslicher Quarantäne. Todesfälle gab es bisher nicht.

Das amtliche Endergebnis wird voraussichtlich in rund einer Woche vorliegen. Präsident Reuven Rivlin hat danach eine Woche Zeit zu entscheiden, wen er mit der Regierungsbildung beauftragt. Üblicherweise erhält den Auftrag der Vorsitzende der Fraktion mit den meisten Stimmen. Er hat dazu bis zu sechs Wochen Zeit. Mit der Bildung einer neuen Regierung wird daher frühestens im kommenden Monat gerechnet.

Rechnerisch möglich ist eine große Koalition von Likud und Blau-Weiß. Allerdings hatte Netanjahu im Wahlkampf betont, er strebe eine rechts-religiöse Koalition an. Gantz ist dagegen wegen der Korruptionsanklage gegen Netanjahu nur zu einer großen Koalition ohne Netanjahu als Regierungschef bereit.

Anklage gegen Netanjahu

Die Generalstaatsanwaltschaft wirft Netanjahu Betrug und Untreue sowie Bestechlichkeit vor. Es geht dabei um den Verdacht der Beeinflussung von Medien, angeblich krumme Deals mit Unternehmen und Luxusgeschenke befreundeter Geschäftsleute im Gegenzug für politische Gefälligkeiten. Der Regierungschef hat alle Vorwürfe zurückgewiesen.

Netanjahu strebt die Annexion der israelischen Siedlungen im besetzten Westjordanland sowie des Jordantals an. Diesen Schritt zeigt der am 28. Januar veröffentlichte Plan des US-Präsidenten Donald Trump auf. Der Plan sieht einen Palästinenserstaat vor, der allerdings mit harten Auflagen verbunden wäre. Von palästinensischer Seite ist das Vorhaben kategorisch zurückgewiesen worden. Gantz hat erklärt, er werde sich nach der Wahl für eine Umsetzung des Trump-Plans “in Zusammenarbeit mit anderen Ländern in unserer Region” einsetzen.

RND/dpa/AP/cz