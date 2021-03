Prognose zu Landtagswahlen: Kretschmann kann weiterregieren, SPD führt in Rheinland-Pfalz

Anzeige

Berlin. Der Südwesten hat gewählt – und voraussichtlich die amtierenden Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart und Malu Dreyer (SPD) in Mainz, im Amt bestätigt. Laut der 18-Uhr-Prognosen konnten sich die bisherigen Regierungsparteien als stärkste Kraft behaupten.

Rund 11 Millionen Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren am Sonntag dazu aufgerufen, ihre Landtage neu zu wählen. Beide Wahlen waren unter mehrfach besonderen Vorzeichen abgelaufen. So waren es die ersten beiden Landtagswahlen in Deutschland, die unter den Bedingungen der Corona-Pandemie abgehalten wurden.

Deshalb waren zwar die Wahllokale in beiden Ländern am Wahlsonntag regulär von 8 bis 18 Uhr geöffnet – aber unter besonderen Hygiene- und Abstandsregeln. So galt für die Wählenden Maskenpflicht, während die Wahlhelfer vielerorts mit Gesichtsvisieren hinter Plexiglasscheiben saßen.

In Baden-Württemberg erreichten die Grünen nach der ZDF-Prognose 31,5 Prozent, die CDU kommt auf 23 Prozent. Die SPD liegt mit 10, 5 Prozent hinter der AfD (12,5 Prozent). Die FDP kommt auf 11 Prozent, die Linke verfehlt mit 3,5 Prozent den Einzug in den Landtag.

In Rheinland-Pfalz wird die SPD laut ZDF-Prognose mit 33,5 Prozent stärkste Kraft vor der CDU mit 25,5 Prozent. Die Grünen verbesserten sich deutlich auf 9,5 Prozent. AfD erreicht 10,5 Prozent. Die FDP erreicht 6,5 Prozent, die Linke verfehlt mit 3 Prozent auch hier den Einzug in den Landtag. Die Freien Wähler kommen Stand jetzt erneut in den Landtag (5,5 Prozent).

Rekord-Anteil an Briefwählern

Zudem hatte ein Rekordanteil an Wählern schon vorab die Möglichkeit zur Briefwahl genutzt. In beiden Ländern war angesichts vorab bestellter Briefwahlunterlagen und anhand von Meinungsumfragen mit einem Briefwahl-Anteil von über 50 Prozent gerechnet worden.

Vor allem die CDU dürfte auf viele treue Briefwähler gehofft haben, die ihre Stimme schon abgegeben hatten, bevor sich die Masken-Affäre voll entfaltet hatte: Seit Korruptionsverdacht gegen mindestens drei Bundestagsabgeordnete der Union besteht, hatte sie in den Meinungsumfragen auch im Südwesten zusätzlich an Zustimmung verloren und musste am Wahlsonntag nun mit historisch schlechten Wahlergebnissen rechnen.

Grüne im Ländle stärkste Kraft

Die weiteren Besonderheiten haben dagegen schon Tradition: In Baden-Württemberg hat in den vergangenen zehn Jahren der erste und einzige Ministerpräsident der Grünen regiert. Von der Beliebtheit Winfried Kretschmanns erhoffen sich auf die grünen Wahlkämpfer im Bund zusätzlichen Schub.

Kretschmann war 2011 im Zuge des Streits um das Bauprojekt Stuttgart 21 und unter dem Eindruck des Atomstreits nach dem Super-GAU von Fukushima noch ins Amt gekommen war, obwohl die Grünen zweitstärkste Kraft waren – aber mit der SPD die traditionell regierende CDU ablösen konnten. Vor fünf Jahren erhielten die Grünen erstmals mehr Stimmen als die Union und machten diese zu ihrem Juniorpartner. Umfragen hatten auch für diesen Wahlsonntag in Aussicht gestellt, dass es dabei bleiben könnte.

SPD in Rheinland-Pfalz stark aufgeholt

Allerdings hatte sich angesichts starker Verluste der CDU unter ihrer Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann für die Grünen auch die Option abgezeichnet, womöglich eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP bilden zu können. Insgesamt waren im Ländle 7,7 Millionen Bürger zur Wahl aufgerufen – wobei der Andrang am Morgen in den Wahllokalen bei Kälte und Schmuddelwetter verhalten war.

In Rheinland-Pfalz waren 3,1 Millionen Menschen wahlberechtigt. Hier hatte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), die seit 2013 in einer Koalition mit FDP und Grünen und damit in der einzigen Ampel-Koalition in einem deutschen Flächenland regierte, eine beachtliche Aufholjagd in den Umfragen hingelegt. Letzte Umfragen hatten die SPD vor den Christdemokraten mit deren Spitzenkandidat Christian Baldauf gesehen. Es gebe keine Wechselstimmung, hatte Malu Dreyer selbst noch am Wahlsonntag gesagt. Sie würde gerne mit Grünen und FDP weiter regieren.

Auch in Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden die Landesparlamente in diesem Jahr neu gewählt. Zudem findet am 26. September die Bundestagswahl statt.