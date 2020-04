Pressesprecherin von Trump: Nach Sarah Sanders und Sean Spicer gibt jetzt auch Stephanie Grisham ihr Amt ab

Anzeige

Washington. Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Stephanie Grisham, wird nicht länger für die Öffentlichkeitsarbeit rund um Präsident Donald Trump tätig sein. Sie werde künftig in einer neuen Rolle als Stabschefin von First Lady Melania Trump arbeiten, teilte diese am Dienstag mit.

Grisham scheidet damit aus ihrem Pressesprecher-Job aus, ohne jemals eine Pressekonferenz mit Medienvertretern abgehalten zu haben. Sie war seit Juni 2019 Pressesprecherin und Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses gewesen und auf Sarah Sanders und Sean Spicer nachgefolgt.

Der Wechsel kommt in der größten Krise der Trump-Regierung. Im Zuge der Coronavirus-Pandemie war Grisham bereits von Mark Meadows an die Seite gedrängt worden, dem neuen Stabschef des Präsidenten.

Wie die Nachrichtenagentur AP erfuhr, wägt er derzeit mehrere neue Personalien ab, im Gespräch seien etwa Trumps aktuelle Wahlkampfsprecherin Kayleigh McEnany und die Pentagon-Pressesprecherin Alyssa Farah.

Grisham und das Weiße Haus kommentierten die Entwicklungen nicht.

