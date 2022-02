Anzeige

Im vergangenen Jahr kam es in Sachsen erneut zu zahlreichen Übergriffen auf Journalistinnen und Journalisten. Insgesamt 27 Straftaten gegen Berichterstatter oder Verlagshäuser wurden 2021 vom Kriminal­polizeilichen Meldedienst des Freistaates erfasst. Darüber berichtete zunächst die „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ). Damit entspricht die Anzahl der Straftaten erneut dem hohen Niveau des Vorjahres von 28 Angriffen.

Dem Bericht zufolge haben insbesondere Beleidigungen, Sach­beschädigungen und Volks­verhetzungen gegenüber Medien­schaffenden zugenommen. Auch sieben Körper­verletzungen wurden bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

„Wer Journalisten in ihrer Arbeit behindert oder sogar angreift, greift unsere Demokratie an“, sagte der sächsische Innen­minister Roland Wöller (CDU) der „LVZ“. Wöller fügte hinzu: „Die Presse­freiheit zählt zu den besonders geschützten Gütern unserer Verfassung.“ Bedrohungen und körperliche Angriff würden insbesondere bei Versammlungen nicht toleriert, sagte der Politiker.

Demnach wolle man „alles dafür tun, die Arbeit der Medien auch in schwierigen Lagen zu ermöglichen.“ Es brauche hierfür jedoch auch den Dialog mit den Medien­schaffenden, so der Minister. „Besonders in dynamischen Einsatz­lagen, wie es bei Demonstrationen der Fall ist, kann nur durch enge Absprachen und eine klare Erkennbarkeit der Medien­vertreter der Schutz gewährleistet werden“, sagte Wöller weiter.

Elf von 27 Angriffen allein in Dresden

Der Innen­minister verwies auf das Medien­schutz­konzept der Polizei Sachsen. Dies habe in der Praxis bereits Erfolge erzielt. Demnach könnten sich Medien­schaffende im Vorfeld größerer Demonstrationen bei der örtlichen Polizei melden und dann im Blickfeld eines „Medien­schutz­teams“ sicherer arbeiten. Die Polizei soll dabei auch frühzeitig mögliche Konflikt­situationen erkennen und Gefahren abwehren, erklärte Wöller.

Die häufigsten Angriffe trugen sich der „LVZ“ zufolge in Dresden zu. Elf von 27 registrierten Angriffen in dem Zeitraum fanden dort statt. Gegenüber dem Vorjahr ist das eine Verdreifachung. In Leipzig halbierte sich die Anzahl derweil auf sechs Übergriffe. Einzelne Vorfälle wurden zudem aus Mittelsachsen, Meißen, Zwickau (jeweils zwei) sowie aus Nordsachsen, Görlitz, Chemnitz und dem Vogtlandkreis (jeweils einer) gemeldet.

Berlin löst Sachsen als Hotspot ab

Nach eigenen Angaben kann die sächsische Polizei erst seit 2016 Angriffe auf die Pressefreiheit auch als solche identifizieren. Vorher sind entsprechende Meldungen ohne Einordnung in die Kriminal­statistik eingeflossen. Seit Beginn der Erhebung habe es in Sachsen bereits mehr als 100 Angriffe auf Medien­schaffende gegeben – rund ein Drittel hiervon beinhaltete gewaltsame Übergriffe.

Im bundesweiten Vergleich war die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten in Sachsen lange Jahre auf einem Hoch, wie Recherchen des Europäischen Zentrums für Pressefreiheit ergaben, berichtet die „LVZ“. Laut der Studie „Feindbild Journalist“ wurde Sachsen aber inzwischen von Berlin überholt. Dort fanden im Jahr 2020 viele große Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt. Im Gesamten lassen sich laut der Studie 71 Prozent der Angriffe auf Medien­schaffende auf Demonstrationen mit Pandemie­bezug zurückführen.