Presse zu Lockerung der Corona-Maßnahmen: Von “Versuchsballon” bis “wichtiges Signal”

Berlin. “Die neue Normalität der Unsicherheit” - unter dieser Überschrift bilanziert der Spiegel die Beschlüsse von Bund und Ländern zur vorsichtigen Lockerung der Corona-Maßnahmen. “Vorbei ist in der Coronakrise die Zeit, in der politische Maßnahmen ihre Gültigkeit für Jahre oder gar Legislaturperioden behielten. Inkubationszeit, Auswertungsdauer für Tests und Meldeverzug geben nun den zeitlichen Rahmen politischer Verlässlichkeit vor. Hinzu kommt, dass jede an diesem Mittwoch getroffene Einzelentscheidung über Lockerungen in den jeweiligen Bereichen angreifbar ist, weil es ihr an unbestreitbarer Plausibilität mangelt.”

“Der Ausnahmezustand hat zu einer politischen Besinnung geführt”, konstatiert die Welt in ihrem Kommentar. “Durch die Corona-Krise haben sich Gewichte verschoben, die keineswegs wieder automatisch zurückschwingen. Das kann zu einer veränderten Lage vor dem Wahljahr 2021 führen. Nicht die Neuen in der Politik, sondern die Alten steuern das Land durch die schwierige Zeit”, heißt es da weiter.

Die ZDF-heute-Nachrichten loben die Koalition: “Bislang ist Deutschland – dank unserer Disziplin – gut durch die Krise gekommen. Keine italienischen Verhältnisse, keine Bilder wie aus New York. Eine ganz große Koalition aus Bundesregierung und allen Ministerpräsidenten, samt Grünen, Linken und Freidemokraten hat unser Land bisher politisch vor dem Corona-Kollaps bewahrt. Mit einer weitgehend rationalen Politik, die sich von der Wissenschaft beraten lässt und überparteilich Verantwortung übernimmt. Was für ein Unterschied zum Beispiel zu Trumps Vereinigten Staaten.”

Video Merkel: Schulen bleiben vorerst geschlossen, Kontaktbeschränkungen bis zum 3. Mai 2:15 min Ab 4. Mai sollen die Schulen dann schrittweise wieder öffnen, Großveranstaltungen bis 31. August verboten bleiben. © Reuters

“Es ist Fingerspitzengefühl gefragt, wenn es um das Hochfahren von Wirtschaft und Gesellschaft geht, das ja derzeit nicht nach, sondern inmitten einer für Risikogruppen gefährlichen Pandemie beginnt”, kommentiert die Neue Osnabrücker Zeitung. “Das öffentliche Leben wieder zuzulassen, braucht ebenso Akzeptanz und Gewöhnung wie seine Einschränkung. Es ist und bleibt wichtig, vorsichtig, aber nicht zaghaft zu sein. Bund und Länder haben dies jetzt versucht. Positiv bleibt festzuhalten, dass in diesen Wochen die Demokratie ihre Handlungsfähigkeit beweist, sehr wohl auch der Föderalismus. Die Länder sind verschieden, ihre Betroffenheit von der Pandemie ist es, der Stil ihrer Regierungen ebenfalls. Wer Akzeptanz haben will, kommt um die dezentrale Umsetzung und regionale Gestaltung nicht herum. Es ist gut so, wie es ist.”

Die Volksstimme aus Magdeburg nennt die Absprachen von Bund und Ländern ein “wichtiges, notwendiges, allerdings mühsam erkämpftes Signal”. “Vorsichtige Lockerungen bei kleinen Geschäften machen zumindest Mut, dass es wieder bergauf geht. Öffentliche Sportveranstaltungen oder Konzerte und auch Urlaubsreisen werden wohl noch länger tabu bleiben. Verständlich, denn die Pandemie ist noch lange nicht überwunden. Alles in allem ein schwieriger Kompromiss, in dem zumindest die nötige Portion Hoffnung auf ein normales Leben nach der Krise mitschwingt.”

Der Weser-Kurier aus Bremen kommentiert: “Die Kanzlerin spricht von einem ‘zerbrechlichen Zwischenerfolg’, Bayerns Landeschef Markus Söder warnt davor, ‘Normalität vorzutäuschen’, die es ohne einen Impfstoff gegen das Coronavirus nicht geben könne. In diesem Sinne haben der Bund und die Länder gehandelt: vorsichtig, zeitlich abgestuft und – alles andere als selbstverständlich – insgesamt in einem sehr einheitlichen Rahmen. (…) Es ist gut, das zwischen Kanzleramt und den Staats-und Senatskanzleien der Länder kein Wettbewerb darüber ausgebrochen ist, wer die Uhr als Erster wieder auf normal stellen wird.”

Die Nürnberger Nachrichten schreiben: "Offensichtlich werden inzwischen Versäumnisse nicht nur der deutschen Politik: Erkenntnisse über drohende Auswirkungen von Pandemien gab es spätestens seit Planspielen 2012. Doch die Konsequenzen – mehr Vorräte bilden etwa – blieben aus. Weil immer erst etwas passieren muss, bevor tatsächlich etwas passiert. Und: Auch die deutsche Politik hat im März zu spät ernsthaft auf Corona reagiert. Die alten Fehler rächen sich, weil es zu wenig Schutzmasken gibt – und auch daher keine Masken-Pflicht, die logischer wäre.

Für die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg sind die Beschlüsse wirtschaftlich gesehen “eine Katastrophe”. “Viele Veranstalter, Gastronomen, Hoteliers werden durch den bis Spätsommer verlängerten Shutdown in die Knie gezwungen. Ebenso der Einzelhandel, sofern er sich auf große Ladenketten, Einkaufszentren oder Kaufhäuser erstreckt. Ohne großzügige Hilfen des Staates werden sie in den Konkurs getrieben. Die Coronakrise wird damit zur teuersten Herausforderung seit der deutschen Einheit. Aber wer wollte das Risiko eingehen und das Gegenteil einer rigiden Schutzpolitik testen? Merkel und die Länderchefs haben sich folglich auf eine Tippelschritt-Strategie geeinigt. Das ist ein sehr deutsches, weil vorsichtiges Verfahren, das Risiken zu minimieren versucht.”

Die Schwäbische Zeitung aus Ravensburg schreibt: “Ob nun Angela Merkel gemeinsam mit Markus Söder den Kollegen aus Düsseldorf ausgebremst hat oder auch nicht, ist für Politikstrategen spannend. Viele Menschen wollten jetzt einfach wissen: Wann können die Angehörigen in Altersheimen wieder besucht werden? Wann gehen die Kinder in die Schule? Normalisiert sich das Leben in den Städten und ist auch mal wieder der Besuch eines Biergartens oder gar Fußballspiels möglich? Auf diese Fragen gab es keine befriedigenden Antworten. Es konnte sie auch gar nicht geben. Die nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina beschreibt recht gut die ganze Krux. Die Frage sei nicht in erster Linie, wie Wissen in unterschiedlichen Disziplinen abgerufen werden könne. Wichtig sei, wie die politischen Entscheider mit den notwendigerweise unterschiedlichen Wissensbeständen umgehen und in welchen Abwägungsverfahren sich folgerichtige Entscheidungen treffen lassen. Ein bisschen Googeln und Protzen à la Trump reicht nicht. Es hilft nur eine nüchterne Analyse.”

Video Laschet: Prüfungsvorbereitungen ab kommender Woche 0:48 min NRW-Ministerpräsident Armin Laschet äußert sich nach der Videokonferenz der Länderchefs mit der Bundeskanzlerin zu möglichen Prüfungsvorbereitungen. © Reuters

Das Westfalen-Blatt aus Bielefeld kommentiert: “Nach langer Debatte geben Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder eindeutig der Eindämmung des Corona-Virus den Vorzug. Große Teile der Wirtschaft müssen sich hingegen weiter gedulden. Es gehe darum, den ‘zerbrechlichen Zwischenerfolg nicht zu gefährden’, sagt die Bundeskanzlerin. Heißt im Klartext: mehr Söder und weniger Laschet. Gut so! Klar ist allerdings: Auch wenn wir den 30. April schreiben und auf den 4. Mai blicken, wird es weitergehende Lockerungen nicht ohne Risiko geben können. Das Dilemma dieser Corona-Krise ist nicht aufzulösen. Es gibt eben nicht die eine gute, es gibt nur unterschiedlich schlechte Lösungen. Und wir müssen akzeptieren, dass jede ‘Lösung’ Probleme an anderer Stelle verlängert oder sogar neue schafft. Unsere Ungewissheit bleibt – und die der Politiker im Übrigen auch. Wir werden noch sehr lange einen langen Atem brauchen.”

“Erste sichtbare Zeichen einer schrittweisen Lockerung der harten Beschränkungen setzen und trotzdem daran festhalten, das Erreichte nicht durch kraftmeierischen Übermut, populistischen Normalitätsaktionismus oder gut gemeinte Nachlässigkeit in Gefahr zu bringen – die Politik in Bund und Ländern läutet in der Corona-Krise die zweite Phase ein. Und alle wissen: Es ist ein schmaler Pfad zwischen einer vorsichtigen Lockerung und dem Zwang, die unbestreitbaren und hart erkämpften Fortschritte im Kampf gegen das Virus nicht aufs Spiel zu setzen" - so kommentieren die Stuttgarter Nachrichten die Beschlüsse.

Beim Münchner Merkur heißt es: “Der sich sträubende Markus Söder hat sich ebenso bewegen müssen wie Armin Laschet, dem es mit den Öffnungen nicht schnell genug gehen konnte. Deshalb sollte man mit Begriffen wie Siegern oder Verlierern besser vorsichtig sein. Es ist das Wesen eines echten Kompromisses, dass am Ende nicht alle zufrieden sind. Doch dass in Deutschland sachlich und jenseits der Parteilinien diskutiert werden kann, ist ein hoffnungsvolles Zeichen. Gerade wenn man den Trumps dieser Welt beim Irrlichtern zusieht.”

Von einem “Versuchsballon” schreibt das Badische Tagblatt aus Baden-Baden: “Mit der Erlaubnis, dass kleinere und mittlere Geschäfte unter Auflagen wieder öffnen dürfen, startet die Politik einen Versuchsballon: So lässt sich in einem einigermaßen beherrschbaren Schutzraum analysieren, wie sich die Infektionszahlen entwickeln, wenn sich wieder mehr Menschen in einer begrenzten Öffentlichkeit begegnen. Dieses Experiment mag glücken oder scheitern, eines aber ist klar: Das Coronavirus wird den Alltag in Deutschland noch monatelang prägen.”

Die Ostfriesen-Zeitung aus Leer kommentiert: “Trotz aller klaren und guten Corona-Entscheidungen von Bund und Land an diesem denkwürdigen Mittwoch: Den großflächigen Einzelhandel bei den Ladenöffnungen zu beschränken bedeutet eine klare Benachteiligung jener Branchen, die für ihre Produkte mehr Raum benötigen. Das ist unlogisch. Schwer auszuhalten ist auch das anhaltende Verbot von Sportfesten. Das wird so manchen Verein in finanzielle Nöte bringen und also besonders den ländlichen Raum treffen. Und nicht zuletzt: Gebeutelt sind zusätzlich noch jene Regionen, die vom Tourismus leben. Warum man demnächst zwar wieder zum Friseur darf, nicht aber in eine Ferienwohnung, ist kaum zu begreifen.”

“Corona gibt uns die Chance zu überdenken, an welchen Maßstäben wir uns orientieren wollen” kommentiert die Mittelbayerische Zeitung. Die Krise zeigt uns, dass uns die Schließung von Grenzen wehtut und schadet; dass es aber nicht klug ist, lebenswichtige Dinge komplett in China fertigen zu lassen, nur weil es billiger ist und die Umweltschäden auch dort verbleiben. Sie zeigt uns noch viel mehr. Etwa, dass wir vorsorgen müssen, auch finanziell. Für kommende Pandemien, aber auch für den Klimawandel.

Einen “zerbrechlichen Zwischenerfolg” sehen die Badischen Neuesten Nachrichten aus Karlsruhe: “Statt Auseinandersetzungen von Landesfürsten erwarten die Bürger in dieser einmaligen Ausnahmesituation ein gemeinsames Vorgehen mit klaren Ansagen. Unter dem Strich bleibt die Aussage von Kanzlerin Merkel von einem zerbrechlichen Zwischenerfolg. Deutschland wird sich jetzt in 14-Tage-Etappen weiter in die Normalität zurücktasten müssen. Wir haben keine andere Wahl.”

