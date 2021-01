Presse zum Parteitag: „CDU sollte ihren Delegierten wirklich dankbar sein“

Anzeige

Berlin. Armin Laschet hat sich durchgesetzt: In der Stichwahl konnte er sich auf dem CDU-Parteitag Friedrich Merz hinter sich lassen, Norbert Röttgen war schon in der ersten Runde der Wahl ausgeschieden. Der Sieg Laschets, der Wunsch von Merz, Wirtschaftsminister zu werden und der Blick auf die Kanzlerfrage – all das war Thema in den Kommentaren der deutschen Medien zum Parteitag. Eine Auswahl.

Das „Handelsblatt“ nennt Laschets Sieg „eine Richtungsentscheidung für die Bundestagswahl“: „Die Wahl Laschets war auch eine Richtungsentscheidung, die dem Wahlkampf ihren Stempel aufdrückt. Die SPD hatte insgeheim auf Merz gehofft. Ein Merz-Verhindern-Wahlkampf hätte deren Wählerschaft maximal mobilisiert. Das fällt nun komplett weg. Die Grünen können mit Laschet herausragend leben. Er gehört zur Pizza-Connection und damit zu den Bannerträgern der ersten Stunde. Die FDP kann sich zweimal freuen. Laschet hat ein klares Bekenntnis zu seiner schwarz-gelben Koalition abgelegt. Die FDP muss zudem nicht fürchten, dass Friedrich Merz ihnen bürgerliche Wähler abjagt.”

Die „Tagesschau“ findet deutliche Worte für Friedrich Merz: „Die CDU sollte ihren Delegierten wirklich dankbar sein. Friedrich Merz wäre die schlechteste Wahl für den CDU-Vorsitz gewesen. Bewiesen hat er das beim Parteitag selbst. Und zwar eindrucksvoll. Der Parteitag war noch nicht zu Ende, da meldete die Nachrichtenagentur Reuters, Merz habe dem designierten Parteivorsitzenden Armin Laschet angeboten, in die Bundesregierung einzutreten und das Bundeswirtschaftsministerium zu übernehmen. Die jetzige Bundesregierung, nicht etwa eine künftige. Quasi als Ausgleich, denn zuvor hatte Merz eine Kandidatur für das CDU-Präsidium großzügig ausgeschlossen – um keiner Frau den Platz wegzunehmen.

Wer so agiert, zeigt, worum es ihm geht: um Macht und das eigene persönliche Fortkommen. Wer so agiert, zeigt, was all die Beteuerungen, es gehe nicht um seine Person, waren: Lippenbekenntnisse. Wer so agiert, zeigt, was von seinem Bekenntnis zu Teamplay und Zusammenarbeit zu halten ist: nichts.“

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ kommentiert: „Die CDU hat auf Nummer sicher gewählt. Armin Laschet hatte Erfolg damit, mit seiner Regierungserfahrung, seinem Durchsetzungsvermögen und seiner breiten Aufstellung im Kabinett in Nordrhein-Westfalen für sich zu werben. Und er lieferte unter den schwierigen Bedingungen eines digitalen Parteitags die beste Rede. Angesichts vieler Umfragen, die gegen ihn sprachen, war es ein überraschend deutliches Ergebnis. Aber unter dem Gesichtspunkt ‚Geschlossenheit‘, der vor dem Parteitag unter den Führungsleiten in aller Munde war, ist es ein ähnlich ernüchterndes Ergebnis wie in Hamburg 2018: Die Partei ist gespalten.“

Der „Weser-Kurier“ blickt auf auf Laschets möglichen Konkurrenten im Kampf um die Kanzlerkandidatur: „Armin Laschets Problem ist allerdings, das ihm viele Bürger die Kanzlerrolle nicht zutrauen. Da ist Markus Söder klar im Vorteil. Und für Bayerns Ministerpräsident ist Laschet im Rennen um das Kanzleramt ein leichterer Konkurrent als es ein Merz oder ein Röttgen gewesen wäre. Zufall oder nicht: Söder zeigte nach dem CDU-Entscheid auffallend gute Laune.“

Die „Rheinpfalz am Sonntag“ schreibt: „Mehr als in Sachfragen ist Armin Laschet in seinem politischen Stil ein ‚Merkelianer‘. Nach ihm sah gestern Friedrich Merz einfach alt aus, eben wie ein Alphatier aus einer überkommenen Politikergeneration. Und Norbert Röttgen, der ein sehr achtbares Ergebnis erzielt hat, wirkt immer noch ein bisschen wie ein gelehriger Schüler und zu intellektuell für eine feste Verwurzelung in der Union.“

Die „Heilbronner Stimme“ merkt an: „Armin Laschet betonte in seiner Rede die Begriffe Verantwortung und Vertrauen. Vertrauen in seine Regierungserfahrung, in den Kurs der CDU, in den Kurs der Mitte, in die Fortsetzung einer Politik, für die auch Angela Merkel steht. In Zeiten der Pandemie verspricht diese Mitte Stabilität und Sicherheit, insofern war es ein kluger Schachzug Laschets, genau diese Mitte als Heimstatt in unruhigen Zeiten zu betonen.

Erinnerungen werden an Konrad Adenauer wach, der mit dem Slogan ‚Keine Experimente!‘ in den Wahlkampf 1957 zog. Der Aachener Laschet, der im Dreiländereck Deutschland-Belgien-Niederlande aufgewachsen ist, steht auch für einen europäischen Kurs. Er betont stets die Vorteile des europäischen Binnenmarktes – aber auch des Lebens in Frieden und Freiheit über Grenzen hinweg.“

Das „Badisches Tagblatt“ kommentiert: „Ob die Partei wirklich aus ihren Fehlern gelernt hat, muss sie erst noch zeigen. Vielleicht wirken die bevorstehenden Wahlkämpfe disziplinierend. Denn nichts ist der CDU wichtiger als Machtgewinnung oder Machterhalt. Die Wahlkämpfer in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz werden darauf drängen, nicht weiter Personaldebatten zu führen. Diese wird es ohnehin geben, nämlich die über die Kanzlerkandidatur. Laschet traut sie sich zu, aber das muss er erst noch mit CSU-Chef Markus Söder klären. Und Merz und der beim Parteitag abgestrafte Jens Spahn sind ja auch noch da. Die CDU hat also zum Beginn des Superwahljahrs nur eine Frage geklärt. Viele weitere sind noch offen.“