Presse: Bodo Ramelows Corona-Vorstoß löst kontroverse Debatte aus

Berlin. Mit einem Schlag zurück in das “normale” Leben? Thüringens Ministerpräsident will alle Corona-Beschränkungen auf der Landesebene abschaffen. Dieser Vorstoß hat zu einer kontroversen Debatte geführt - auch in den deutschen Tageszeitungen. Ein Überblick über die Pressestimmen:

Die “Märkische Oderzeitung” aus Frankfurt/Oder befindet, Ramelow reiche die Verantwortung für die Virus-Eindämmung nach unten weiter: “Die Zahlen geben Bodo Ramelow ja auch recht: Die Gefahr, sich irgendwo zwischen Altenburg und Eisenach anzustecken, ist tatsächlich gering. Nun, dagegen spricht, dass auch in Thüringen die Pandemie noch nicht vorbei ist. Sie ist lediglich - und das ist viel wert - unter Kontrolle. Ramelow nutzt diesen Zustand, um die Verantwortung für die Eindämmung nach unten weiter zu reichen. Kommunalpolitiker und Mitarbeiter in Gesundheitsämtern müssen nach den Plänen künftig entscheiden, ob und in welcher Form das öffentliche Leben wieder eingeschränkt wird, falls es zu neuen Ausbrüchen kommt.”

Die “Freie Presse” aus Chemnitz kommentiert, ein Thüringer Fehltritt könnte lehrreich für den Rest des Landes sein: “Selbst wenn Ramelow statt achtsamer Schritte jetzt zuviel Getrappel zulässt, selbst wenn Thüringen abrutschen sollte, solange der Rest der deutschen Seilschaft den Absturz verhindern kann, sind Fehltritte des Einzelnen, sogar hilf-, weil lehrreich.”

“Leben und Tod”

Die “Rhein-Zeitung” aus Koblenz warnt vor einem Nachahmereffekt in anderen Bundesländern: “Die Fakten verhindern keineswegs regional differenzierte Lockerungen, um die oft existenziellen Wünsche und Sehnsüchte von Wirtschaft und Bürgern zu erfüllen. Sie rechtfertigen aber keine Abkehr von den grundsätzlichen Corona-Regeln - zumal der Nachahmereffekt in anderen Bundesländern und die psychologische Wirkung auf viele Menschen extrem riskant sein dürfte. Die Ausbrüche in Leer und Frankfurt, die ihren Ursprung in geschlossenen Räumen haben, werfen ein grelles Schlaglicht auf die Gefahren in der dunklen und kalten Jahreszeit. Sollten jetzt weitere Bundesländer dem Beispiel Thüringens folgen, dann dürfte es fast unmöglich werden, das Virus noch zu kontrollieren und einen zweiten Lockdown durchzusetzen. Dann haben wir keine Debatte mehr über Fakten und Wünsche, sondern über Leben und Tod.”

Auch die “Allgemeine Zeitung” aus Mainz warnt, Ramelows Pläne könnten bundesweit die Einsicht in die Notwendigkeit von Schutzmaßnahmen untergraben: “Nicht jedes lokale Wiederaufflammen von Corona-Infektionen wie am Wochenende in Frankfurt oder Leer spricht gegen eine Fortsetzung der Lockerungen. Aber ein Ausstieg aus dem Konzept der schrittweisen Lockerungen, wie ihn Ramelow plant, untergräbt gewiss bundesweit die Einsicht vieler Bürger in die Notwendigkeit noch geltender Schutzmaßnahmen. Vieles mag dafür sprechen, die weit weniger belasteten ostdeutschen Länder diesmal vorangehen zu lassen - aber bitte nicht so!”

“Eine zutiefst liberale Entscheidung”

Auf die Gefahr einer zweiten Welle macht die “Heilbronner Stimme” aufmerksam: “Die Gefahr ist noch nicht gebannt. Wie schnell die Kurve steigen kann, zeigen jüngste Infektionsherde in Gastronomie und Kirche. Bodo Ramelow wird bei steigenden Zahlen hoffentlich ebenso schnell handeln wie jetzt, denn eines muss allen klar sein: Bevor ein Impfstoff verfügbar ist, könnte ein zweite Welle verheerende Folgen haben.”

Die “Pforzheimer Zeitung” rät den Bürgern, auch ohne Verordnung weiterhin Abstand zu halten: “Eigentlich hat Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow ja recht, denn die Zahl der Corona-Infizierten in seinem Bundesland ist gering. Die Entscheidung des Linken Ramelow, den Bürgern und Regionen die Verantwortung zu übertragen und die „von oben“ verordneten Beschränkungen zu kippen, ist eine zutiefst liberale. Doch es ist zugleich höchst riskant, schon in wenigen Tagen die Kontaktbeschränkungen, Abstandsregelungen und die Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, aufzuheben. Das Ende des „Lockdowns“ verleitet zu der Annahme, das Virus sei besiegt.. Das ist ein Trugschluss. Darum ist es verständlich, dass die anderen Bundesländer mit der Aufhebung der Beschränkungen zurückhaltend sind. Sie werden die Entwicklung in Thüringen genau beobachten. Die Bürger sind gut beraten, unabhängig von den staatlichen Vorgaben weiter Abstand zu halten und sich und andere zu schützen.”