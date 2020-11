Die Wende kommt mit der Notbremse

Anzeige

Anzeige

Die von vielen seit Langem ersehnte Nachricht mit nur fünf Wörtern geht jetzt um die Welt – und verändert sie: Donald Trump ist abgewählt worden.

Ja, der Sieg Joe Bidens war knapper als gedacht. Und ja, Trump wehrt sich, mit allerlei Gezeter. Der juristische Gefechtslärm aber wird verklingen.

Vor Gericht braucht man Beweise und ein Mindestmaß an intellektueller Konsistenz. Trump und seine Truppen lassen beides vermissen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In Pennsylvania, wo Trump nach und nach schwächer wurde, wollten seine Leute die Auszählungen bremsen. In Arizona dagegen, wo er aufzuholen schien, forderten sie zur gleichen Zeit mehr Eile beim Zählen: Welches Gericht soll das alles überzeugend finden? Kein Wunder, dass erste Klagen, in Michigan und in Georgia, bereits abgewiesen wurden.

Anzeige

Historisch bedeutsam ist etwas anderes. Die von vielen Menschen ersehnte politische Wende in Amerika ist da. Bewirkt wurde sie vom Volk selbst, in einem mühsamen demokratischen Akt, der Respekt verdient und Sympathie: von unten nach oben, in einer Wahl mit Rekordbeteiligung. Das Land geht, auch wenn viele es immer noch nicht glauben können, auf einen neuen Kurs.

Hier kostenlos abonnieren Der Newsletter mit Hintergründen und Analysen zur Präsidentschaftswahl in den USA. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Abonnieren Abbestellen Abonnieren Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Will Trump alles brennen sehen?

Amerikas Demokratie hat die Notbremse gezogen. Eine rasche Rückkehr zu den Regeln des Rechtsstaats ist dringend nötig, auch weltpolitisch. Chinas Staatsfernsehen etwa berichtete über die USA-Wahlen zuletzt nur noch höhnisch und mit arrogantem Unterton: Seht her, Demokratie ist Chaos.

Mit Biden wird keines dieser Probleme über Nacht verschwinden. Aber nun wächst immerhin die Chance auf vernünftige Korrekturen in allen Feldern.

Trump hat in den letzten Tagen und Nächten erneut das Ansehen der USA rund um die Erde ramponiert. Will er, weil er selbst nicht zu retten ist, nun alles brennen sehen?

Am Sonnabendabend, wenige Minuten vor Bekanntgabe seiner endgültigen Niederlage, twitterte er, er habe diese Wahl mit großem Abstand gewonnen. Es wird Zeit, dass Leute aus seiner eigenen Partei auf ihn zugehen und den gefährlichen Unfug beenden.

Weder den Amerikanern noch dem Rest der Welt ist zuzumuten, dass dieser allen Realitäten entrückte Mann bis zum 20. Januar 2021 die Macht in seinen Händen behält. Vielleicht kann sein Vize Mike Pence einen würdigen, mindestens aber rechtskonformen Übergang organisieren.

Amerika hat auch ohne Trump Probleme genug. Pandemie, Wirtschaftskrise und die ungeheure Polarisierung der Gesellschaft addieren sich längst zu einer gigantischen dreifachen Prüfung für das wichtigste Land der westlichen Welt.

Zeit für einen neuen Konsens

Mit Biden wird keines dieser Probleme über Nacht verschwinden. Aber nun wächst immerhin die Chance auf vernünftige Korrekturen in allen Feldern. In der Corona-Krise wird Biden der Wissenschaft mehr Autorität geben und auch mehr internationale Kooperation suchen, beides ist überfällig. Der Wirtschaft könnte ein mit dem wohl weiterhin republikanisch dominierten Senat verabredetes neues Konjunkturpaket helfen. Die Suche nach einem neuen Konsens würde zugleich ein beachtliches soziokulturelles Signal setzen: für eine Politik der über Parteigrenzen hinweg ausgestreckten Hand.

Anzeige

Kein neu gewählter Präsident kann Wunder wirken. Doch der 77-jährige Biden hat immerhin seine erste wichtige Mission schon messerscharf im Blick. Er muss Land und Leute zur Besinnung bringen, eine neue Normalität entstehen lassen, die Stimmung kooperativer machen. Damit hilft Biden den aufgepeitschten USA – und der ganzen Welt.