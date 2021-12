Präsidentschaftskandidatur: Frankreichs Republikaner treffen eine Vorauswahl

Anzeige

Paris. Die französischen Republikaner werden entweder mit Valérie Pécresse oder Éric Ciotti in den Präsidentschaftswahlkampf gehen. Bei der ersten Runde der parteiinternen Kandidatenkür setzten sich die Präsidentin der Hauptstadtregion Île-de-France und der Abgeordnete der südfranzösischen Region Alpes-Maritimes gegen drei weitere Mitbewerber durch.

Seit Mittwoch konnten knapp 140.000 Parteimitglieder online abstimmen. Die elektronische Vorwahl geht nun in die zweite Runde, bis am Samstag die Siegerin oder der Sieger endgültig feststeht. Die Präsidentschaftswahl findet im April 2022 statt.

Éric Ciotti, der Außenseiter

Mit dem 56 Jahre alten Ciotti, der 25,59 Prozent der Stimmen erhielt, hat ein Außenseiter den ersten Wahlgang knapp für sich entschieden. Er steht auf der politischen Skala am weitesten rechts und hat sogar erklärt, dass er bei einer Stichwahl zwischen Präsident Emmanuel Macron und dem rechtsextremen Journalisten Éric Zemmour für Zweiteren stimmen würde.

Die 54-jährige Pécresse, die unter Präsident Nicolas Sarkozy Ministerin für Forschung und Hochschulen und später für den Haushalt war, erreichte 25 Prozent. Sie gilt als wirtschaftsliberal und war 2019 zeitweise aus der Partei ausgetreten, weil sie deren Rechtsruck nicht unterstützte.

Ein Favorit ist gescheitert

Gescheitert sind der frühere EU-Kommissar und Chef-Unterhändler für den Brexit, Michel Barnier, der Präsident der nordfranzösischen Region Hauts-de-France, Xavier Bertrand, sowie der EU-Abgeordnete Philippe Juvin. In der französischen Gesamtbevölkerung galt Bertrand laut Umfragen als der aussichtsreichste Bewerber. Nur widerwillig hatte er sich der Vorwahl gestellt.

Die Republikaner Xavier Bertrand und Valérie Pécresse. © Quelle: imago images/IP3press

Schon jetzt darf diese Art der Kandidatenbestimmung als Erfolg für die Republikaner angesehen werden, die dadurch mobilisieren und die mediale Aufmerksamkeit auf sich richten konnten. Seit der Niederlage von Nicolas Sarkozy bei der Präsidentschaftswahl 2012 gegen François Hollande hat sich die bürgerlich-konservative Partei, die in den vergangenen Jahrzehnten zumeist Frankreichs Staatschefs gestellt hat, nicht mehr erholt.

Doch zuletzt gewann sie 70.000 neue Mitglieder dazu, die offenkundig an der Vorwahl teilnehmen wollten. In vier Fernsehdebatten stellten die Kandidatin und die Kandidaten ihre Unterschiede heraus, betonten aber auch ihre Übereinstimmungen: Anders als bei der Vorwahl im Jahr 2016, an der unter anderem Ex-Präsident Sarkozy und sein früherer Premierminister François Fillon teilgenommen hatten, blieb der Umgang miteinander respektvoll.

Der französische Wahlkampf nimmt Fahrt auf

Thematisch dominierten dabei die Themen Einwanderungspolitik und innere Sicherheit. Die Kandidatur von Éric Zemmour, der diese ausgerechnet am Tag der letzten Fernsehdebatte der republikanischen Bewerberin und Bewerber bekannt gab, setzt diese unter Druck.

Am Sonntag organisiert Zemmour eine große Wahlkampfveranstaltung bei Paris. Der 63-jährige Politik-Novize, der Einwanderer und Muslime pauschal zu Sündenböcken erklärt, macht Meinungsforschern zufolge nicht nur der Rechtspopulistin Marine Le Pen Wähler abspenstig, sondern auch den Republikanern.

Pécresse könnte für Macron die schwierigste Gegnerin sein

Deren gemäßigte Anhänger wiederum versucht Macron anzuziehen. Dem Präsidenten, der vor der Wahl 2017 seine eigene Partei La République en marche gegründet hatte, war es damals gelungen, eine Reihe politische Schwergewichte der bürgerlich-rechten Partei anzuwerben. So handelt es sich bei Wirtschaftsminister Bruno Le Maire, Innenminister Gérald Darmanin und Macrons früherem Premierminister Édouard Philippe um ehemalige Republikaner.

Es heißt von Macron, dass in seinen Augen die größte Gefahr für ihn von der rechtskonservativen Partei ausgeht. Und von Pécresse, dass sie die für ihn schwierigste Gegnerin wäre. Für sie ist die Kandidatur nun zum Greifen nah.