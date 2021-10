Beschluss scheint sicher: In Potsdam gibt es bald kostenlose Tampons und Binden

Anzeige

In Potsdam könnte es bald kostenfreie Tampons und Monatsbinden geben. Vier Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung haben dazu einen entsprechenden Antrag gestellt, wie die „Märkische Allgemeine“ (MAZ) berichtet. Dieser sieht die Ausgabe der Gratis-Menstruationsprodukte in mindestens 25 öffentlichen Gebäuden der Landeshauptstadt Potsdam vor, etwa in weiterführenden Schulen, Verwaltungsgebäuden oder Schwimmbädern. Laut MAZ wird Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) in der kommenden Stadtverordnetenversammlung Anfang November mit der Aufgabe beauftragt. Für Kosten und Beschaffung soll dann die Stadtverwaltung verantwortlich sein.

Die Initiative wurde von der kommunalen Wählergruppe „Die Andere“, der SPD, den Grünen und der Linken eingebracht. Bettina Franke von „Die Partei“ schloss sich dem Antrag an. Angela Rößler von der Wählergruppe „Die Andere“ erklärte der MAZ, dass der Antrag mehr als nur eine Grundversorgung gewährleisten solle: „Nicht zuletzt geht es um die Enttabuisierung der Periode und auch um soziale Gerechtigkeit.“ Von der SPD hieß es: „Wir wollen spontan notwendige Angebote in öffentlichen Einrichtungen einrichten – so wie es viele, vor allem weiblich geführte, gastronomische Einrichtungen bereits leisten“. Weil die Antragstellenden in der Stadtverordnetenversammlung gemeinsam über zwei Drittel der Stimmen verfügen, gilt der Beschluss als sicher.

Potsdam wäre nicht die erste deutsche Stadt, die ein solches Angebot einrichten würde. In Hamm beschloss die kommunale Ampelkoalition auf Initiative einer SPD-Abgeordneten die Anschaffung von Automaten, um Hygieneprodukte kostenlos zur Verfügung zu stellen. Auch international gibt es mit Schottland und Neuseeland Vorbilder bei der kostenlosen Verteilung von Produkten für die Monatshygiene.