Gesundheitsministerin mit AfD-Wutrede im Potsdamer Landtag

Mehrere Landräte im Land Brandenburg wollen offenbar den Katastrophenfall ausrufen. Grund: Die Kliniken der Landkreise sind wegen der Corona-Patienten überlastet.

An diesem Freitag werden 51 Patienten in Berliner Krankenhäuser verlegt. Damit soll in Brandenburg für Entlastung gesorgt werden.

Landtagsabgeordnete der AfD wollten in der Landtagssitzung am Donnerstag von der Landesregierung wissen, wie dringlich diese Transporte in die Hauptstadt eigentlich sind.

Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) reagierte sehr emotional in ihrer Antwort.

Nonnemacher redete sich so über „Corona-Leugnerei“ in Rage, dass sie dem AfD-Abgeordneten Hans-Christoph Berndt entgegnete: „Herr Dr. Berndt, Sie wissen nicht, wie das ist, wenn ein Patient am Ersticken ist. Sie bleiben Zahnarzt und Rechtsextremist. Sie können vielleicht Goethe korrekt zitieren, was für Ihre Fraktion schon viel ist, aber das ist auch alles.“

Das entsprechende Video geht derzeit in den Netzwerken viral.