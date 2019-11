Posten für Ex-Polizisten Wendt entzweit Kenia-Koalition in Magdeburg

Anzeige

Anzeige

Magdeburg. In der schwarz-rot-grünen Koalition in Sachsen-Anhalt gibt es Streit über den künftigen Staatssekretär im Innenministerium. Den Posten soll der langjährige Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt besetzen, so die Absicht von Ministerpräsident Reiner Haseloff und Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU).

Die Koalitionspartner stellen sich quer: Der Landesvorstand und der Parteirat der SPD lehnten die Berufung des umstrittenen Gewerkschafters ab. Auch der Landesvorstand der Grünen teilte mit, man halte Wendt für das Amt für ungeeignet - persönlich und beamtenrechtlich.

Im vorigen Jahr war eine Doppelbesoldung Wendts bekannt geworden. Obwohl er hauptamtlich als Vorsitzender der Polizeigewerkschaft arbeitete, bezog er viele Jahre lang ein Teilzeitgehalt als Polizist - bis er im Jahr 2017 im Polizeidienst pensioniert wurde. Zudem hatte er laut Innenministerium in Nordrhein-Westfalen über mehrere Jahre lukrative Nebeneinkünfte nicht angegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Der SPD-Landesvorsitzende Burkhard Lischka sagte, Wendt sei in den vergangenen Jahren zudem wiederholt durch Ressentiments und Vorverurteilungen aufgefallen. "Das passt nicht zu einer Koalition der Vernunft und der Bollwerkfunktion, für die wir die Kenia-Koalition gebildet haben."

Auch die oppositionelle Linkspartei in Sachsen-Anhalt will sich nicht damit abfinden, dass Wendt auf den Posten gehoben wird. Die Landtagsfraktion forderte Haseloff auf, auf die Berufung Wendts zu verzichten. "Wenn der Ministerpräsident seine Aussage, dass er für eine wie auch immer geartete Kooperation mit der AfD nicht zur Verfügung stehe, ernst meint, dann darf er Rainer Wendt nicht zum Staatssekretär ernennen", hieß es in einer Erklärung von Fraktionschef Thomas Lippmann und Innenexpertin Henriette Quade.

Wendt soll Laufbahnstufen überspringen

Die SPD teilte mit, der Landesvorsitzende Lischka habe Regierungschef Haseloff darüber informiert, dass die SPD den dafür notwendigen Laufbahnbeschlüssen als Voraussetzung zur Ernennung Wendts weder im Kabinett noch gegebenenfalls im Koalitionsausschuss zustimmen werde.

Anzeige

Damit Wendt in den Rang eines Staatssekretärs aufsteigen kann, muss er etliche Laufbahnstufen überspringen. Dazu müsste nach Angaben der SPD ein entsprechender Beschluss im Kabinett gefasst werden. Bei einer Ablehnung durch die Sozialdemokraten würde die Sache im Koalitionsausschuss landen - dort ist laut Koalitionsvertrag Einstimmigkeit notwendig.

"Als Grundlage der Zusammenarbeit innerhalb der Koalition gilt der Koalitionsvertrag, der auch die Ernennung von Staatssekretären regelt. Des Weiteren wird die Ernennung - wie in einem Rechtsstaat üblich - nach geltendem Recht und nicht nach politischen Vorgaben erfolgen", erklärte Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) nach der Ankündigung der SPD.

Anzeige

Am Freitag hatte er dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" gesagt: "Personalentscheidungen, die ich zu treffen habe, treffe ich für mein Haus und im Sinne meiner Partei." Dafür müsse er nicht die Grünen um Erlaubnis bitten.

RND/dpa/cle