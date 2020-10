EU: Brexit-Gespräche gehen nun doch in die Verlängerung

Anzeige

Anzeige

London. Die Gespräche über die künftigen Wirtschaftsbeziehungen zu Großbritannien werden laut EU-Chefunterhändler Michel Barnier über das Fristende am Donnerstag (15.10.2020) hinaus fortgesetzt. Der britische Premierminister Boris Johnson hatte diese Frist gesetzt. „Die Verhandlungen sind nicht zu Ende“, sagte Barnier am Donnerstag. „Wir sollten bis zum letzten Tag weiter zur Verfügung stehen.“

Sein Team werde für weitere Gespräche in der kommenden Woche nach London reisen und in der darauffolgenden Woche Verhandlungen in Brüssel ausrichten, sagte Barnier. Die EU-Unterhändler seien „bereit, die Verhandlungen zu beschleunigen“, sagte er und widersprach damit seinem britischen Pendant David Frost, der getwittert hatte, er sei überrascht, dass die EU sich nicht mehr zu einer intensiven Arbeit für eine künftige Partnerschaft verpflichtet fühle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Barnier will sich bis Ende Oktober einigen

Barnier hat Großbritannien auch vorgeschlagen, die Verhandlungen einmal deutlich zu intensivieren. „Ich habe dem britischen Team angeboten, in der wenigen noch verbleibenden Zeit intensiv zu verhandeln, um gegen Ende Oktober die von uns gewünschte Vereinbarung zu erzielen“, sagte Barnier. „Wir bleiben bis zum letzten (...) Tag verfügbar“, betonte Barnier.

Der EU-Gipfel erklärte am Donnerstag, es sei nun an London, „die nötigen Schritte zu tun, um ein Abkommen möglich zu machen“. Man wolle weiter einen fairen Deal, aber nicht zu jedem Preis, sagte Barnier. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel äußerte sich genauso.

Anzeige

Der britische Unterhändler David Frost reagierte enttäuscht und kündigte eine offizielle Erklärung für Freitag an. Dann könnte Premierminister Boris Johnson sagen, ob er die Verhandlungen abbricht.

Die Zeit für einen Post-Brexit-Deal wird knapp

Anzeige

Großbritannien hat die EU Ende Januar verlassen, ist aber noch bis Jahresende Mitglied des europäischen Binnenmarkts und der Zollunion. Sollte es bis dahin keine Einigung über die künftigen Handelsbeziehungen geben, könnte dies schwerwiegende Konsequenzen für Unternehmen und zum Beispiel das EU-Fischereigewerbe haben.

Die EU-Seite hält einen Abschluss der Verhandlungen bis Ende Oktober für nötig, damit ein etwaiger Vertrag noch ratifiziert werden kann.

Staats- und Regierungschefs aus der Europäischen Union sprachen sich bei ihrem Gipfeltreffen in Brüssel dafür aus, weiter eine Vereinbarung anzustreben, obwohl die Zeit bis zum Auslaufen der Übergangsfrist am Jahresende knapp wird.