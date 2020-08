Portlands Bürgermeister über Donald Trump: “Sollte sich verdammt nochmal raushalten”

Anzeige

Berlin. Ted Wheeler, der demokratische Bürgermeister von Portland (Oregon), hat US-Präsident Donald Trump nach der tödlichen Eskalation der Ausschreitungen in der Stadt mit scharfen Worten angegriffen. “Ich werde mit meinen Leuten auf kommunaler Ebene die Verantwortung dessen tragen, was auf unseren Straßen passiert. Und der Präsident sollte uns dabei entweder unterstützen - oder sich verdammt noch mal raushalten”, sagte Wheeler bei einer Pressekonferenz.

“Präsident Trump, wir haben vier Jahre lang Ihre rassistischen Angriffe gegen Schwarze ertragen müssen”, ergänzte er. ”Und jetzt greifen Sie demokratische Bürgermeister und die Institutionen an, die dieser Nation seit ihrer Gründung gedient haben. Erstaunt Sie das wirklich, Herr Präsident, dass dieses Ausmaß an Gewalt erstmals ausgerechnet jetzt stattfindet?”

Am späten Samstagabend sei es in der Innenstadt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen gegnerischen Gruppen gekommen, teilte die Polizei mit.

Täglich Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt

Trump schrieb auf Twitter, Wheeler sei ein “verrückter linksradikaler Bürgermeister”, “Narr” und “Dummkopf”. Stärke sei “der einzige Weg, die Gewalt in den von Demokraten geführten Städten mit hoher Kriminalität zu stoppen”.

In Portland gibt es seit Monaten jeden Tag Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Am Samstag fuhr ein Autokorso von Trump-Anhängern durch die Stadt, es kam zu Auseinandersetzungen. In der Nacht zum Sonntag wurde dann ein Mann in der Innenstadt erschossen.

Polizeichef Chuck Lovell warnte vor voreiligen Schlüssen über die Hintergründe der Tat. Zuvor hatte es in Medienberichten geheißen, der erschossene Mann habe eine Baseball-Kappe der rechten Gruppe “Patriot Prayer” getragen.