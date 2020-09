Populismus in Deutschland geht zurück - Das stabile, labile Land

Anzeige

Berlin. Populismus ist also out. Das hat die Bertelsmann-Stiftung im neuen “Populismus-Barometer” herausgefunden. Aha, so so, ja ja. War es nicht der Vorläufer derselben Studie, der 2018 noch vor einem “anschwellenden Populismus der Mitte” warnte? Nun schwillt der also wieder ab, die Erregung war anscheinend nur halb ernst gemeint, die ruhige Hand der Groko wirkt dämpfend.

Von einer “Trendwende im Meinungsklima” sprechen die Macher der Studie und von einer “demokratischen Gegenmobilisierung” gegen die populistische Mobilisierung seit 2015.

Die erste Einschätzung zeigt, wie labil die Reaktion auf die Reize des Populismus ist. Die zweite, wie stabil unsere Demokratie dasteht. Das Gerede vom “gespaltenen Land” ist damit in Deutschland nicht ganz falsch. Aber die Bundesrepublik ist eben nicht in zwei fast gleiche, sich gegenseitig abstoßende Teile gespalten wie etwa die Vereinigten Staaten oder unser Nachbarland Polen.

Die Bertelsmann-Studie bestätigt andere Erhebungen, wonach es eine Drei-Viertel-Mehrheit gibt, die sich dem Populismus nicht verschreiben will. Das ist ungefähr deckungsgleich mit dem übergroßen Teil der Gesellschaft, der selbst dann nicht für die AfD stimmen würde, wenn Andreas Kalbitz vor dem Wahllokal mit einem Milzhaken droht.

Aber was verstehen die Gütersloher Autoren überhaupt unter Populismus? Wer bei ihnen acht Aussagen zustimmt, gilt als Populist. Die meisten davon zielen auf einen vermuteten Gegensatz der Interessen “des Volkes” gegen “die Politiker”. Ein Beispiel: “Die Bürger sind sich oft einig, aber die Politiker verfolgen ganz andere Ziele”. Das ist der schnell vergiftete Anti-Eliten-Diskurs, der in seinen schrägen bis aggressiven Ausprägungen auch die “Querdenken”-Demo am vergangenen Wochenende prägte. Dazu gehört aber auch die Forderung nach mehr direkter Demokratie.

Aus der Studie können Politiker zwei Lehren ziehen: Erstens: Die Demokratie ist hierzulande nicht gefährdet. Sorgen, gerade die in der Pandemie, müssen ohne Angst vor einer Umsturzdynamik adressiert werden. Und die Frage nach mehr Bürgerbeteiligung und Volksabstimmungen darf nicht den extremen Rändern überlassen werden.