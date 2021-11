Polizisten machen Liegestütze am Berliner Holocaust-Mahnmal: Polizeipräsidentin entschuldigt sich

Vorstellung der neuen Streifenwagen der Autobahnpolizei NRW des Modells Mercedes Benz Vito in der Autobahnpolizeiwache Hilden Aktuell, 08.04.2021, Hilden, Symbolbild Polizist in Uniform und Aufdruck Polizei bei der Vorstellung der neuen Streifenwagen der Autobahnpolizei NRW des Modells Mercedes Benz Vito in der Autobahnpolizeiwache Hilden Hilden Nordrhein-Westfalen Deutschland *** Presentation of the new patrol cars of the motorway police NRW of the model Mercedes Benz Vito in the motorway police station Hilden Current, 08 04 2021, Hilden, symbol picture policeman in uniform and imprint police at the presentation of the new patrol cars of the motorway police NRW of the model Mercedes Benz Vito in the motorway police station Hilden Hilden N © Quelle: imago images/Political-Moments