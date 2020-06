Polizeigewalt in den USA: Angehörige von George Floyd fordern Untersuchung durch UN-Menschenrechtsrat

1 von 15 1 von 15

Der Afroamerikaner George Floyd kommt bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben. Daraufhin erheben sich überall in den USA die Menschen und demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt - wie hier in New York, wo Tausende mit ihren Fahrrädern protestierten. @ Quelle: imago images/ZUMA Wire