„Querdenker”-Demo: Politiker begrüßen UN-Untersuchung zu Vorwürfen von Polizeigewalt

Berlin. Bei Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen kam es am vergangenen Sonntag in Berlin zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten. Überraschend verlangt nun der UN-Sonderberichterstatter für Folter von Deutschland Auskunft darüber, ob Polizeibeamte bei der Querdenker-Demo Menschenrechtsverletzungen begangen haben. Deutsche Innenpolitiker begrüßten die Intervention des Schweizer Rechtsprofessors Nils Melzer.

Es gebe Hinweise, „dass möglicherweise Menschenrechtsverletzungen begangen wurden”, sagte Melzer der Nachrichenagentur dpa. Nächste Woche will Melzer eine Bitte um Stellungnahme nach Berlin schicken. Die Bundesregierung hat dann 60 Tage Zeit, um zu antworten.

Ein seltener Vorgang

Der UN-Sonderberichterstatter beschrieb ein Video, in dem zu sehen ist, wie ein Polizist eine Frau am Hals packt und zu Boden stößt. „Sie hätte sterben können”, sagte Melzer. Von der Frau sei keine Gefahr ausgegangen, so der Jurist. Doch der Beamte habe eine Technik der Selbstverteidigung angewendet, statt schlicht eine Ordnungswidrigkeit zu verhindern.

Auf einem anderen Video sei ein Mann zu sehen, der blutig geschlagen wurde, obwohl er in Handschellen am Boden lag. Ein weiteres Video zeige einen Demonstranten, der von hinten von seinem Fahrrad gerissen worden sei.

Dass sich ein UN-Sonderberichterstatter mit der Polizeigewalt in Deutschland beschäftigt, kommt sehr selten vor. Melzer kümmert sich normalerweise um Vorfälle in Staaten wie Belarus oder den USA, in denen Polizeigewalt viel öfter vorkommt als hierzulande. „Deutschland ist kein großer Kunde bei mir”, sagte er.

Deutsche Innenpolitiker: Polizeigewalt muss aufgeklärt werden

Auf Twitter schrieb der Schweizer Professor über Polizeigewalt im Allgemeinen: „Es ist absolut inakzeptabel, wenn die Polizei wegen bloßer Ordnungswidrigkeiten oder zivilem Ungehorsam mit teilweise lebensgefährlicher Gewalt gegen wehrlose Demonstranten vorgeht.”

Deutsche Innenpolitiker begrüßten die UN-Untersuchung. Die innenpolitische Sprecherin der Linken-Bundestagsfraktion, Ulla Jelpke, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): „Polizeigewalt gehört auf den Prüfstand – unabhängig davon, gegen wen sie sich richtet.”

Es sei „jedoch verwunderlich, dass es eine solche Untersuchung erst jetzt gibt, nachdem rechte Querdenker Schläge abbekommen haben”, sagte Jelpke. Polizeigewalt sei kein neues Phänomen. „Seit eh und je prügeln Polizisten auf linke Demonstranten ein”, so die Linken-Politikerin. Für die Täter in Uniform bleibe „das brutale Vorgehen meist ohne Konsequenzen”, sagte Jelpke: „Stattdessen werden die Opfer von Polizeigewalt noch durch die Justiz kriminalisiert.”

CDU warnt vor Vorverteilung

Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic forderte eine genaue Aufklärung der Vorwürfe. „Sollte es durch unangemessene Einsatzpraktiken zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sein, wäre das in keiner Weise akzeptabel”, sagte Mihalic dem RND. Sie fügte aber hinzu, „dass die verbotenen Demos der Querdenker eine besondere Herausforderung für alle Einsatzkräfte darstellen”. Sie sei „gespannt auf die Stellungnahme und die Bewertung des UN-Berichterstatters”, sagte Mihalic.

Auch aus der Union kam Zustimmung. „Mit der Bitte um eine Stellungnahme zu den Demonstrationen in Berlin macht der UN-Sonderberichterstatter seine Arbeit. Das ist vollkommen in Ordnung”, sagte Mathias Middelberg, innenpolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, dem RND. „Vorverurteilungen sind jedoch nicht angebracht. Die Vorkommnisse müssen zunächst sorgfältig aufgeklärt werden”, sagte Middelberg.