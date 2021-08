Polizeigewaltvorwürfe bei „Querdenker”-Demo: Behörden müssen schleunigst aufklären

Anzeige

Berlin. Der Vorgang ist ungewöhnlich, um es milde auszudrücken. Normalerweise ächtet der UN-Sonderberichterstatter für Folter die Polizeigewalt in Staaten wie Belarus oder den USA. Damit hat er für gewöhnlich genug zu tun. Nun aber hat sich der Schweizer Nils Melzer Deutschland vorgenommen und verlangt eine Erklärung von der Bundesregierung.

Melzers Verdacht: Bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen in Berlin haben Polizisten möglicherweise Menschenrechtsverletzungen begangen. Weil sie Demonstranten gewaltsam zu Boden geworfen oder blutig geschlagen haben sollen.

Der Vorwurf wiegt schwer. Denn klar ist: Der Staat hat zwar das Gewaltmonopol. Dennoch darf die Polizei nicht mit unverhältnismäßiger Gewalt gegen Demonstranten vorgehen.

Darauf müssen sich auch Demonstranten verlassen können, die gegen Corona-Maßnahmen protestieren. Und das müssen auch jene akzeptieren, denen die sogenannten Querdenker auf den Wecker gehen. So ist das in unserem Rechtsstaat.

Noch viele Unklarheiten

Der UN-Sonderberichterstatter macht seine Arbeit. Dennoch ist sein Vorwurf noch kein Beweis. Er darf auch nicht dazu gemacht werden. Die Unschuldsvermutung gilt auch für Polizisten. Es ist nicht zweifelsfrei belegt, dass sie tatsächlich die Menschenrechte der Demonstranten verletzt haben. Ebenso unklar ist, was jene Demonstranten, mit denen die Polizei brutal umgegangen sein soll, vorher gemacht haben.

Daran ändern auch Videoschnipsel nichts, die im Netz kursieren. Natürlich werden sich Verschwörungserzähler jetzt bestätigt fühlen. Doch das müssen wir ertragen. Am Ende zählt nur das Urteil eines Gerichts. So ist das in unserem Rechtsstaat, und das ist richtig so.

Die Behörden müssen nun schleunigst für Aufklärung sorgen. Sollte sich der Verdacht bestätigen, dann müssen die Polizisten und Polizistinnen bestraft werden. So einfach ist das in einem Rechtsstaat.