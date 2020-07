Frankfurt will weitere Krawalle verhindern: “Starke Polizeikräfte an zahlreichen Orten”

Das Ziel von Polizei und Stadtspitze ist klar: Es soll keine weiteren Ausschreitungen in Frankfurt am Main am Wochenende geben. Eine "Festung" soll die Stadt aber auch nicht werden. Frankfurts Vize-Polizeipräsident Walter Seubert kündigt erhöhte Polizeipräsenz an.