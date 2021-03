Gewerkschaft der Polizei will keine AfD-Mitglieder in ihren Reihen

Anzeige

Berlin. Mitglieder der AfD sind in der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nicht mehr willkommen.

„Gleichzeitige Mitgliedschaften in der Partei Alternative für Deutschland und in der Gewerkschaft der Polizei sind nach Auffassung des GdP-Bundesvorstandes nicht miteinander vereinbar”, teilte die GdP am Freitag nach einer Videokonferenz ihres Bundesvorstandes mit.

„Die AfD will mit Provokationen und Inszenierungen medienwirksam auffallen, ist gewerkschaftsfeindlich eingestellt und entzieht sich der solidarischen Basis unserer Gesellschaft”, sagte der stellvertretende GdP-Bundesvorsitzende Dietmar Schilff.

Beispielsweise hätten AfD-Politiker in der Corona-Krise an sogenannten Querdenker-Demonstrationen teilgenommen „und dabei offen den Schulterschluss mit Rechtsextremen, Antisemiten, Reichsbürgern und Verschwörungstheoretikern gesucht”. Die AfD sei eine „menschenverachtende Partei, die sich weder der Demokratie noch der historischen Verantwortung Deutschlands verpflichtet fühlt”, heißt es in einem Positionspapier der GdP.

Video Studie: 29 Prozent der AfD-Wähler rechtsextrem eingestellt 1:02 min Die AfD zieht laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung mehr latent oder manifest rechtsextrem eingestellte Wähler an als die etablierten Parteien. © dpa

Wie viele AfD-Mitglieder der Gewerkschaft aktuell angehören, ist nicht bekannt. Nach Auskunft eines Sprechers gibt es einige AfD-Funktionäre und auch Abgeordnete der Partei, die GdP-Mitglieder sind. Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Martin Hess, ehemaliger Polizeihauptkommissar, gehört der Gewerkschaft an. Er sagte, die GdP agiere hier als „verlängerter Arm der Grünen und der SPD, zweier Parteien also, die die Interessen von Polizeibeamten regelmäßig mit Füßen tritt”.

Die andere Polizeigewerkschaft DPolG möchte keine pauschale Unvereinbarkeitserklärung beschließen, sagte ihr Vorsitzender Rainer Wendt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Wir wissen schlicht nicht, ob es AfD-Mitglieder in nennenswertem Ausmaß in der DPolG gibt. Solche Beschlüsse scheitern an ihrer Umsetzbarkeit, können insofern zwar medial Wirkung erzielen, sonst aber nicht. Deshalb favorisieren wir ein differenziertes, aber wirkungsvolles Vorgehen, das auch mehr Rechtssicherheit verspricht: Wenn bekannt wird, dass sich einzelne Mitglieder mit Personen oder Inhalten solidarisieren, die Zweifel an der Vereinbarkeit mit den Grundsätzen der DPolG rechtfertigen, werden sie ausgeschlossen.”

„Abschluss eines Prozesses“

In Sachsen wurde 2020 der AfD-Landtagsabogeordnete Lars Kuppi aus der DPolG ausgeschlossen. Er war während seiner AfD-Mitgliedschaft zwei Jahre Vize-Landesvorsitzender der Gewerkschaft, ausgeschlossen wurde er nach einem gemeinsamen Auftritt mit dem Rechtsextremen Andreas Kalbitz.

Die GdP sieht das Positionspapier als „Abschluss eines Prozesses”. 2019 hatte GdP-Chef Oliver Malchow fünf Polizisten, die für die AfD zur Thüringer Landtagswahl antraten, zur Distanzierung von ihrem Spitzenkandidaten Björn Höcke aufgefordert. „Jeder Beamte schwört auf die Verfassung. Dieser Eid verpflichtet, sich an Regeln zu halten. Er verträgt sich nicht mit Zweifeln des Verfassungsschutzes am rechtsnationalen ‚Flügel’ um Björn Höcke”, sagte Malchow damals dem RND.