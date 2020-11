Polizei nimmt nach Messerangriff in Nizza vier weitere Menschen fest

Anzeige

Paris. Nach dem tödlichen Messerangriff in einer Kirche in Nizza sind vier weitere Menschen festgenommen worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Justizkreisen erfuhr, soll einer von ihnen, ein 29-jähriger Tunesier, Kontakt zu dem Täter gehabt haben.

Die drei weiteren Männer im Alter von 23, 40 und 45 Jahren waren demnach bei der Festnahme des 29-Jährigen am Dienstagmorgen in seiner Wohnung im Pariser Norden angetroffen worden. Damit befänden sich derzeit fünf Menschen in Zusammenhang mit dem Anschlag in Polizeigewahrsam.

Bei dem als islamistischen Terroranschlag eingestuften Angriff hatte ein 21-jähriger Tunesier am Donnerstag in der Kirche Notre Dame im Zentrum der südfranzösischen Stadt den Küster und zwei Frauen tödlich verletzt. Sicherheitskräfte schossen auf den Angreifer. Er kam in ein Krankenhaus.