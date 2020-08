Polizei löst Corona-Demo in Berlin auf: Fehlender Abstand, keine Masken

Anzeige

Berlin. Die Versammlung Tausender Menschen gegen staatliche Corona-Auflagen in Berlin wird wegen Verstößen gegen Schutzauflagen aufgelöst.

“Es bleibt uns leider keine andere Möglichkeit: Wir sind an den Versammlungsleiter der Demo herangetreten und haben ihm mitgeteilt, dass seine Versammlung polizeilich aufgelöst wird”, teilte die Polizei am Samstag per Twitter mit.

Die Kundgebung der Initiative “Querdenken 711″ um 15.30 Uhr an der Straße des 17. Juni ist von der Auflösung vorerst nicht betroffen, bestätigte eine Polizeisprecherin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).